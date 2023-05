Gái xinh xứ Tuyên đẹp không ti vết, cứ lên sóng là hot

Trần Linh Hương (sinh năm 1997, quê Tuyên Quang) là gương mặt không còn xa lạ với giới trẻ Việt. Cô nàng được biết đến nhiều nhất với vai trò mẫu ảnh tự do. Gái xinh xứ Tuyên này được biết đến khi còn là sinh viên của trường Đại học Nội vụ Hà Nội nhờ nhan sắc nổi bật. Sau đó vào năm 2018, Linh Hương lại được mệnh danh là một trong những cổ động viên hot nhất mùa AFF Cup 2018. Linh Hương sở hữu sắc vóc nuột nà và làn da trắng như bông bưởi. Cũng chính bởi vậy, cô là một trong những hot girl hễ xuất hiện là gây chú ý. Với body hoàn hảo, Linh Hương tự tin xuất hiện với trang phục quyến rũ. Vóc dáng đẹp của hot girl Tuyên Quang nhận được nhiều lời khen ngợi. Sau khi tốt nghiệp đại học, Linh Hương trở thành mẫu ảnh chuyên nghiệp. Cô ngày càng được biết đến nhiều hơn với những bộ ảnh nghệ thuật bắt mắt. Hình ảnh đời thường của Linh Hương nhiều lần xuất hiện trên fanpage chuyên đăng ảnh gái xinh châu Á, thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Nhiều người nhận xét, so với dàn hot girl cùng thời, Linh Hương là cái tên vẫn giữ được "nhiệt". Thời gian gần đây, nhan sắc của Linh Hương được cho là có nhiều điểm khác lạ. Gương mặt cô nàng thay đổi nhiều, phong cách cũng đa dạng hơn. Linh Hương xinh xắn và kẹo ngọt ngày nào giờ đây sắc sảo, gợi cảm, không kém phần cá tính. Hiện tại, công việc chính của hot girl Tuyên Quang vẫn là mẫu ảnh tự do. Ngoài ra, cô nàng còn kinh doanh riêng.

