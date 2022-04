Gái xinh TikTok Chao nói gì về cuộc sống và tình yêu ở Mỹ?

Chao có tên thật là Nguyễn Châu Anh, được biết như một “rich kid” gen Z có độ hot nhất nhì trên TikTok. Cô nàng nổi tiếng với ngoại hình xinh xắn, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, cùng cuộc sống sang chảnh và câu nói viral: “Hello mọi người, lại là Chao đây”. Hiện tại, Chao đang sở hữu kênh TikTok với hơn 1,5 triệu người theo dõi và gần 30 triệu lượt yêu thích. Các kênh mạng xã hội khác của gái xinh Gen Z này như Facebook hay Instagram cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Mới đây, trả lời phỏng vấn của một tờ báo, Chao đã chia sẻ vềnhững trải nghiệm cuộc sống và như các vấn đề sau khi sang Mỹ du học. Đầu tiên khi nhắc đến danh xưng “rich kid”, Chao cho biết đây là một biệt danh mà nhiều người sẽ có định kiến, nhưng TikToker này không cảm thấy bị áp lực với điều này. Trái lại, cô nàng còn thấy may mắn nhiều hơn khi được sinh sống trong một môi trường có điều kiện đầy đủ để phát triển bản thân. Có xuất thân “trâm anh thế phiệt”, Chao chia sẻ bản thân cũng từng gặp phải một số vấn đề trong các mối quan hệ bạn bè khi còn nhỏ. Tuy nhiên sau đó, cô nàng cũng đã gặp được những người bạn đáng tin cậy và chơi thân với nhau từ đó đến giờ. Không chia sẻ quá nhiều về chuyện tình cảm nên nửa kia của Chao cũng là một vấn đề được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Tuy nhiên, Chao chỉ cho hay: “Mình sẽ cảm thấy thích những người có suy nghĩ trưởng thành và giỏi, vì điều đó làm mình cảm thấy ngưỡng mộ và có thể học hỏi theo họ. Bên cạnh đó, Chao cũng không đặt nặng vấn đề phải tìm được một người có điều kiện tốt như mình, bởi cô nàng cho rằng “bất kỳ ai đó bước đến cuộc sống của mình đều có lý do và mình sẽ luôn đón nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng và cởi mở nhất.” Còn khi nói về cuộc sống du học ở Mỹ, Chao cũng chia sẻ hiện tại cô đang sống tại New York nên chi phí sinh hoạt có cao hơn những nơi khác, nhưng bản thân cũng không tính tổng chi phí một tháng là bao nhiêu. Hiện tại, Chao đang ở kí túc xá của trường, nhưng năm sau mình sẽ chuyển ra căn hộ riêng. Tiền nhà sẽ rơi vào tầm 2 nghìn - 6 nghìn đô/tháng, tuỳ vào vị trí. Du học với nhiều người có thể sẽ là sự cô đơn, nhưng Chao nhận thấy bản thân là một người tự lập và thích một mình nên cô nàng rất hào hứng và vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Có lẽ do ngay từ nhỏ đã được học trong các trường quốc tế, được tiếp xúc với văn hóa nước ngoài nên Chao cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với môi trường mới. Ngoài ra, Chao cũng rất tự hào với ngôi trường mình đang theo học - New York University, bởi ở đây có nhiều học sinh quốc tế và phía nhà trường cũng rất tôn trọng sinh viên khiến cho cô nàng cảm thấy thoải mái trong việc học tập. Có một niềm yêu thích lớn với nghệ thuật nên Chao cho biết bản thân từng có suy nghĩ sẽ theo đuổi ngành hội họa. Tuy nhiên hiện tại, Chao chỉ vẽ khi rảnh rỗi và cô nàng đang theo học ngành Digital Media (Truyền thông kĩ thuật số).

