Gái xinh tắm suối sau 6 năm nổi tiếng giờ ra sao?

Jessie Vard từng là tên tuổi người đẹp Thái Lan được đông đảo cư dân mạng châu Á yêu thích và tìm kiếm thông tin. Chính vẻ đẹp lai cộng thêm khí chất thoát tục đã khiến gái xinh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng vô cùng nổi tiếng. Sau 6 năm được biết đến, Jessie Vard được mệnh danh "nữ thần thoát tục" này đã có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình và khiến dư luận không khỏi quan tâm. Vào cuối năm 2016, đông đảo dư luận trên mạng xã hội không khỏi xôn xao trước sự xuất hiện của hot girl Thái Lan - Jessie Vard sở hữu nét đẹp thiên thần vô cùng thu hút. Sau loạt hình ảnh đầy khí chất gây sốt mạng xã hội, danh tính của Jessie Vard được cư dân mạng ráo riết tìm kiếm và chỉ sau một thời gian ngắn đã trở thành "hiện tượng mạng số 1 châu Á" lúc bấy giờ. Là con lai mang hai dòng máu Thái Lan và Ireland đã khiến Jessie Vard sở hữu nét đẹp thoát tục, gây ấn tươnng khó phai mờ. Bằng việc sở hữu thân hình nóng bỏng, nhan sắc quyến rũ, cô nàng quyết định theo nghiệp người mẫu tự do. Tại xứ sở chùa Vàng, Jessie Vard vô cùng nổi tiếng và được xem là thần tượng được yêu thích của không ít giới trẻ Thái. Nổi tiếng thường đi kèm với những soi mói, bàn luận về đời tư, Jessie Vard cũng không là ngoại lệ. Cô từng vướng phải không ít ồn ào về chuyện công khai phẫu thuật thẩm mỹ và tin đồn về mối tình đồng giới của mình. Tính đến thời điểm hiện tại, "nữ thần thoát tục" Jessie Vard đã có hơn 2,5 triệu người theo dõi Facebook và hơn 850 nghìn lượt follow trên Instagram. Sự nghiệp của Jessie Vard cũng trở nên thăng hoa hơn khi nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo. Mặc dù cuộc sống sung túc, khá giả nhưng cô nàng vẫn lựa chọn "chế độ độc thân". So với 6 năm trước, Jessie Vard có sự thay đổi về cân nặng, trông cô đầy đặn hơn so với thời điểm nổi tiếng cuối năm 2016. Tuy nhiên, nhan sắc của cô vẫn được đánh giá cao và mang sức hút riêng. Giữa muôn vàn những gương mặt trào lưu mới nổi khác, Jessie Vard vẫn giữ được chỗ đứng cho mình.

