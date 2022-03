Gái xinh Rap Việt và loạt sự cố khiến cư dân mạng ngán ngẩm

Bùi Thảo Ly là gái xinh Rap Việt quen mặt trên MXH, sinh năm 1997 cô nàng gặp không ít tình huống dở khóc dở cười khi ngoại hình kém lung linh hơn so với ảnh tự đăng. Sự cố mới nhất mà Bùi Thảo Ly gặp phải khi cô tham gia đóng MV Mây Hồng Đưa Lối của DatKaa. Thế nhưng cô nàng khiến netizen không khỏi thất vọng khi gương mặt kém sắc, khác xa ảnh trên mạng. Trái ngược với một hot TikToker xinh đẹp, Bùi Thảo Ly trong MV này lại để lộ những khuyết điểm trên làn da như: mụn, nếp nhăn, màu da sạm,... Ngoại hình kém lung linh khiến cộng đồng mạng cho rằng nữ TikToker đang được tung hô quá đà chứ thật ra không xinh như lời đồn. Đây không phải lần đầu CiiN Bùi Thảo Ly gặp phải sự cố về nhan sắc, trong một lần xuất hiện trên sóng truyền hình cô nàng từng gây tranh cãi về gương mặt nhiều khuyết điểm của mình. Một số khán giả đã chỉ ra rằng nguyên nhân do góc máy và ánh sáng khiến nữ TikToker bị "dìm hàng" không mong muốn. Trong bức hình đã được chỉnh sửa phần cánh mũi to và các đường nét trên khuôn mặt của cô nàng kém sắc sảo. Tại chương trình Rap Việt cô lại gây ấn tượng với đông đảo khán giả khi có thần thái sang chảnh, cuốn hút khi hỗ trợ thí sinh. Không chỉ gây xôn xao, bàn tán về ngoại hình, Bùi Thảo Ly còn khiến không ít người bức xúc, thất vọng về thái độ làm việc khi đã đến trễ dù cô đảm nhận vị trí giám khảo khách mời. Trước đó đã có rất nhiều người bày tỏ sự nghi ngờ về thực lực của cô khi ngồi ghế giám khảo trong một cuộc thi chuyên môn này. Thành viên của vũ đoàn Bước Nhảy khiến nhiều người bức xúc khi đến trễ dù đảm nhận vị trí giám khảo khách mời. Dù nhận về không ít chỉ trích thế nhưng ai cũng phải công nhận về sự nổi tiếng nhanh chóng của nữ TikToker này khi mới ở độ tuổi 9x. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

