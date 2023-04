Gái xinh Nghệ An mặc đồng phục chuẩn thanh xuân vườn trường

Xinh đẹp, tài năng lại có những nét riêng rất duyên là lý do một số cô gái “nổi như cồn” chỉ sau một vài khoảnh khắc hoặc hình ảnh. Lê Phan Khánh Chi (sinh năm 2005, quê Nghệ An) là một trong số đó. Loạt ảnh diện áo đồng phục học sinh của Khánh Chi được đăng tải trên fanpage Nghệ An với dòng chia sẻ: “Vẻ đẹp thiên thần của nữ sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An". Chỉ sau một ngày, loạt ảnh nhận được hơn 10.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc khả ái của nữ sinh Nghệ An. Khánh Chi sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Dù không trang điểm cầu kỳ hay ăn mặc lộng lẫy, cô nàng vẫn gây ấn tượng đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều người nhận xét, nữ sinh xứ Nghệ giống như nữ chính của những bộ phim thanh xuân vườn trường. Khánh Chi hiện là học sinh lớp 12 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) – ngôi trường cấp ba có thành tích tốt ở Nghệ An. Kể từ khi những bức ảnh diện đồng phục của mình được lên sóng, cô nàng rất bất ngờ khi được mọi người dành cho sự quan tâm đặc biệt. “Mình thấy may mắn vì được mọi người biết tới và khen ngợi về ngoại hình. Mình không nghĩ lại được khen nhiều như thế nên cảm xúc đầu tiên vẫn là hơi choáng ngợp. Mình rất vui và biết ơn nguồn năng lượng tích cực này”, Khánh Chi chia sẻ. Cả cấp 2 và cấp 3, Khánh Chi đều là học sinh lớp chọn của những trường top ở thành phố Vinh, Nghệ An. Cô bạn thừa nhận, ít tham gia các cuộc thi học thuật, đổi lại dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường cũng như thành phố. Khánh Chi là thành viên “cứng” trong ban tổ chức các sự kiện ở thành phố Vinh như: trưởng ban kỹ thuật chương trình “The Inspiration”, phó ban kỹ thuật chương trình “Yumun 2022”, trưởng ban thiết kế câu lạc bộ thời trang “Phan Design&Fashion” và đại sứ truyền thông của dự án “Dash for Impact” thuộc tổ chức AIESEC tại Việt Nam… Việc tham gia các hoạt động ngoại khoá giúp Khánh Chi năng động hơn và có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc, cuộc sống. Nhờ thành tích học tập tốt, hoạt động ngoại khoá năng nổ và có năng khiếu, Khánh Chi đã được tuyển thẳng vào khoa Thiết kế Thời trang của trường Đại học Văn Lang (TP.HCM).

Xinh đẹp, tài năng lại có những nét riêng rất duyên là lý do một số cô gái “nổi như cồn” chỉ sau một vài khoảnh khắc hoặc hình ảnh. Lê Phan Khánh Chi (sinh năm 2005, quê Nghệ An) là một trong số đó. Loạt ảnh diện áo đồng phục học sinh của Khánh Chi được đăng tải trên fanpage Nghệ An với dòng chia sẻ: “Vẻ đẹp thiên thần của nữ sinh trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, Nghệ An". Chỉ sau một ngày, loạt ảnh nhận được hơn 10.000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc khả ái của nữ sinh Nghệ An. Khánh Chi sở hữu vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào. Dù không trang điểm cầu kỳ hay ăn mặc lộng lẫy, cô nàng vẫn gây ấn tượng đặc biệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhiều người nhận xét, nữ sinh xứ Nghệ giống như nữ chính của những bộ phim thanh xuân vườn trường. Khánh Chi hiện là học sinh lớp 12 của trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nghệ An) – ngôi trường cấp ba có thành tích tốt ở Nghệ An. Kể từ khi những bức ảnh diện đồng phục của mình được lên sóng, cô nàng rất bất ngờ khi được mọi người dành cho sự quan tâm đặc biệt. “Mình thấy may mắn vì được mọi người biết tới và khen ngợi về ngoại hình. Mình không nghĩ lại được khen nhiều như thế nên cảm xúc đầu tiên vẫn là hơi choáng ngợp. Mình rất vui và biết ơn nguồn năng lượng tích cực này”, Khánh Chi chia sẻ. Cả cấp 2 và cấp 3, Khánh Chi đều là học sinh lớp chọn của những trường top ở thành phố Vinh, Nghệ An. Cô bạn thừa nhận, ít tham gia các cuộc thi học thuật, đổi lại dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khoá của trường cũng như thành phố. Khánh Chi là thành viên “cứng” trong ban tổ chức các sự kiện ở thành phố Vinh như: trưởng ban kỹ thuật chương trình “The Inspiration”, phó ban kỹ thuật chương trình “Yumun 2022”, trưởng ban thiết kế câu lạc bộ thời trang “Phan Design&Fashion” và đại sứ truyền thông của dự án “Dash for Impact” thuộc tổ chức AIESEC tại Việt Nam… Việc tham gia các hoạt động ngoại khoá giúp Khánh Chi năng động hơn và có nhiều kinh nghiệm thực tế trong công việc, cuộc sống. Nhờ thành tích học tập tốt, hoạt động ngoại khoá năng nổ và có năng khiếu, Khánh Chi đã được tuyển thẳng vào khoa Thiết kế Thời trang của trường Đại học Văn Lang (TP.HCM).