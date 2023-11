Gái xinh lai 4 dòng máu 19 tuổi đẹp tựa búp bê sống

Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Levin Lexie gây chú ý khi chia sẻ rời cuộc thi The Debut: Dream Academy, với lý do nhận ra mong muốn của bản thân là một nhà sản xuất âm nhạc. Tham gia The Debut giúp cho cái tên Levin Lexie nổi tiếng trên khắp mạng xã hội. Bên cạnh giọng hát và vũ đạo, Levin Lexie nhanh chóng thu hút lượng người hâm mộ lớn nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh như thiên thần, búp bê. ''Cô gái xinh đẹp nhất luôn đó, trở thành thần tượng thì quá tuyệt vời'', ''Xinh như thiên thần là có thật'', ''Đẹp, vóc dáng ổn, hát cũng hay nữa, trở thành idol là chắc chắn rồi'', ''Chúng tôi sẽ luôn mong chờ những thay đổi mới của bạn trong thời gian tới nhé'',... là những bình luận của cư dân mạng. Levin Lexie (tên thường gọi là Lex, sinh năm 2004) đang hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên, ca sĩ, record producer, hiện đang sinh sống và là việc tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Cô nàng lai giữa 4 dòng máu Thụy Điển, Chile, Đức và Nga. Bên dưới những bài đăng chia sẻ hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, Levin Lexie nhận được nhiều bình luận khen ngợi ngoại hình giống hệt búp bê, từ nhan sắc cho tới vóc dáng. Người đẹp sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt đẹp trong veo, cùng làn da trắng mịn. Mái tóc đen tuyền cũng giúp Lexie trông thu hút hơn. Là dancer, tập vũ đạo là hoạt động không thể thiếu trong ngày của Levin Lexie. Cô nàng dành từ 1-2 tiếng mỗi ngày để tập luyện. Ngoài ra, khi có thời gian rảnh, Levin Lexie cũng thường xuyên chạy bộ, bơi lội cùng bạn bè. Vốn có làn da trắng mịn từ bé, song ở lứa tuổi dậy thì cho đến hiện tại, vì thường xuyên đi diễn, make up nên Levin Lexie chú trọng tẩy trang và dùng kem chống nắng. Bên cạnh đó, uống nhiều nước lọc cũng là bí quyết để người đẹp này sở hữu làn da căng mịn.

