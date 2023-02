Gái xinh Hàn Quốc khoe trọn bộ hình xăm khắp cơ thể "chất lừ"

Bộ ảnh họa báo của Nana trên tạp chí Elle Singapore gây chú ý. Nữ diễn viên mặc trang phục xẻ sâu tôn nét quyến rũ táo bạo nhưng không kém phần sang trọng, cô không ngần ngại khoe hình xăm nghệ thuật trên cơ thể Gái xinh Hàn Quốc từng gây sốc khi tiết lộ xăm hình trải dài khắp cơ thể trong buổi ra mắt phim điện ảnh Confession năm 2022. Cô chủ yếu xăm hình hoa lá, mạng nhện và cho biết cô đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng từng hình. Loạt hình xăm khiến mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới nhận nhiều ý kiến trái chiều “Đây là những mẫu xăm tôi muốn có từ lâu. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ điều này với người hâm mộ vì sao tôi chọn chúng. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa”, người đẹp Hàn Quốc bộc bạch Trong bài phỏng vấn với Elle Singapore ngày 7/2, Nana nói diễn xuất chưa bao giờ khiến cô hứng thú nhưng mọi thứ đổi hướng sau khi nhận được vai diễn phù hợp. “Tôi chỉ thích hát và nhảy, thậm chí chưa từng nghĩ đến diễn xuất. Mọi thứ thay đổi sau khi tôi nhận được lời mời diễn xuất phù hợp với hình ảnh của mình. Tôi đã tham gia lớp học diễn xuất và giọng nói nhưng nhận phản hồi đáng thất vọng, họ nói kỹ năng diễn xuất của tôi kém, cần luyện tập nhiều hơn”, cựu thành viên After School cho biết Mỹ nhân 31 tuổi cho rằng luyện tập tạo nên sự hoàn hảo, cô đầu tư vào việc điều tiết hơi thở, giọng nói, cảm xúc, nét mặt… 14 năm làm nghệ thuật, Elle gọi Nana là “tắc kè hoa” bởi cô biến hóa trong từng vai diễn, khi là Kim Dan - điều tra viên công ty luật trong Người Vợ Tốt, thám tử lạnh lùng trong Kill It, Goo Se Ra vui vẻ và mạnh mẽ trong Memorial, Kim Se Hee phức tạp trong phim Confession “Đối với tôi, diễn xuất là sự tự do. Tôi thích sống ở phiên bản khác chứ không phải Im Jin Ah (tên thật của Nana), diễn xuất cho phép tôi làm được nhiều điều”, người mẫu Hàn Quốc bày tỏ Vai diễn mới nhất của Nana là nhân vật Heo Bo Ra trong Glitch. Cô nói hóa thân thành hình tượng mới không khó và tự tin lột tả nhân vật đúng kịch bản. Đây là lần đầu cô đóng dạng vai này và ngạc nhiên vì khám phá ra nhiều khía cạnh mới của bản thân. “Ngoài đời tôi không chửi thề nhưng trong phim không hiểu sao tôi diễn tự nhiên như vậy”. Nhìn lại danh sách vai diễn từng đảm nhiệm, cô nói thật khó để chọn nhân vật giống mình vì mỗi người trong số họ đều có hình ảnh của cô trong đó

Bộ ảnh họa báo của Nana trên tạp chí Elle Singapore gây chú ý. Nữ diễn viên mặc trang phục xẻ sâu tôn nét quyến rũ táo bạo nhưng không kém phần sang trọng, cô không ngần ngại khoe hình xăm nghệ thuật trên cơ thể Gái xinh Hàn Quốc từng gây sốc khi tiết lộ xăm hình trải dài khắp cơ thể trong buổi ra mắt phim điện ảnh Confession năm 2022. Cô chủ yếu xăm hình hoa lá, mạng nhện và cho biết cô đã cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng từng hình. Loạt hình xăm khiến mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới nhận nhiều ý kiến trái chiều “Đây là những mẫu xăm tôi muốn có từ lâu. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn chia sẻ điều này với người hâm mộ vì sao tôi chọn chúng. Nhưng tôi không chắc liệu ngày đó có đến không nữa”, người đẹp Hàn Quốc bộc bạch Trong bài phỏng vấn với Elle Singapore ngày 7/2, Nana nói diễn xuất chưa bao giờ khiến cô hứng thú nhưng mọi thứ đổi hướng sau khi nhận được vai diễn phù hợp. “Tôi chỉ thích hát và nhảy, thậm chí chưa từng nghĩ đến diễn xuất. Mọi thứ thay đổi sau khi tôi nhận được lời mời diễn xuất phù hợp với hình ảnh của mình. Tôi đã tham gia lớp học diễn xuất và giọng nói nhưng nhận phản hồi đáng thất vọng, họ nói kỹ năng diễn xuất của tôi kém, cần luyện tập nhiều hơn”, cựu thành viên After School cho biết Mỹ nhân 31 tuổi cho rằng luyện tập tạo nên sự hoàn hảo, cô đầu tư vào việc điều tiết hơi thở, giọng nói, cảm xúc, nét mặt… 14 năm làm nghệ thuật, Elle gọi Nana là “tắc kè hoa” bởi cô biến hóa trong từng vai diễn, khi là Kim Dan - điều tra viên công ty luật trong Người Vợ Tốt, thám tử lạnh lùng trong Kill It, Goo Se Ra vui vẻ và mạnh mẽ trong Memorial, Kim Se Hee phức tạp trong phim Confession “Đối với tôi, diễn xuất là sự tự do. Tôi thích sống ở phiên bản khác chứ không phải Im Jin Ah (tên thật của Nana), diễn xuất cho phép tôi làm được nhiều điều”, người mẫu Hàn Quốc bày tỏ Vai diễn mới nhất của Nana là nhân vật Heo Bo Ra trong Glitch. Cô nói hóa thân thành hình tượng mới không khó và tự tin lột tả nhân vật đúng kịch bản. Đây là lần đầu cô đóng dạng vai này và ngạc nhiên vì khám phá ra nhiều khía cạnh mới của bản thân. “Ngoài đời tôi không chửi thề nhưng trong phim không hiểu sao tôi diễn tự nhiên như vậy”. Nhìn lại danh sách vai diễn từng đảm nhiệm, cô nói thật khó để chọn nhân vật giống mình vì mỗi người trong số họ đều có hình ảnh của cô trong đó