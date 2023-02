Gái xinh GEN Z lột xác ngỡ ngàng sau khủng hoảng thai kì

Mới đây, một bạn trẻ sinh đã gây chú ý trên mạng xã hội khi chia sẻ về quá trình bản thân vượt qua khủng hoảng khi làm mẹ, lấy lại nhan sắc xinh đẹp sau sinh. Cụ thể, có con sớm khiến cô gái này phải đối mặt với không ít bỡ ngỡ và căng thẳng. Theo hình ảnh bạn nữ đăng tải, trước khi lấy chồng và có em bé, cô nàng trông có phần cá tính với mái tóc ngắn. Song, trong thời kỳ mang bầu và sau khi sinh con, bạn gái đã phải trải qua nhiều nỗi ám ảnh của một “bà mẹ bỉm sữa”. Giống như nhiều “mẹ bỉm” khác, bạn nữ này cũng gặp phải tình trạng rụng tóc sau sinh cùng gương mặt có phần xuống sắc, không đều màu, mũi nở ở giai đoạn cuối thai kỳ. Đặc biệt, chồng của “mẹ bỉm” này phải đi nghĩa vụ quân sự 2 năm, trùng với khoảng thời gian cô mang bầu. Do đó, trong suốt khoảng thời gian từ đầu thai kỳ đến khi sinh con, cô nàng không có chồng ở bên quan tâm, chăm sóc. Áp lực lần đầu làm mẹ cùng nỗi cô đơn, nhớ chồng đã khiến bạn nữ không ít lần tủi thân rơi nước mắt. “Từng có một khoảng thời gian khủng khiếp vì lúc bầu và lúc đẻ đều không có chồng bên cạnh nhưng mình đã vượt qua nó rồi” - người mẹ trẻ tâm sự. Mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng khi làm mẹ, bạn nữ này đã lấy được lại cân bằng, và có màn “lột xác” đáng nể. Theo đó, không biết nhờ bí quyết gì mà sau sinh, “mẹ bỉm” đã có màn thăng hạng nhan sắc ngoạn mục, vóc dáng thanh mảnh, vòng nào ra vòng ấy. Đặc biệt, do sở hữu nước da “bánh mật” cùng gương mặt góc cạnh với những đường nét sắc sảo nên mỗi khi “lên đồ”, bà mẹ trẻ trông không khác gì như người mẫu. Ngay khi vừa chia sẻ hành trình thay đổi của bản thân lên mạng xã hội, “mẹ bỉm” Gen Z này đã nhanh chóng nhận được đông đảo sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là hội chị em phụ nữ. Nhiều người bày tỏ niềm ngưỡng mộ trước sự cố gắng của cô trong quá trình mang bầu và sinh em bé. Đồng thời, không ít người phải trầm trồ vì nhan sắc và thân hình như người mẫu của người mẹ trẻ, đúng chuẩn “gái một con trông mòn con mắt”. Trước đây, một trường hợp tương tự khác cũng từng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng. Cụ thể, một người phụ nữ đến từ Bắc Giang cũng đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn khi tăng tới 22kg vì mang bầu đứa con đầu lòng. Mặc dù sở hữu gương mặt ưa nhìn, nhưng do tăng cân quá đột ngột nên “mẹ bỉm” trở nên tự ti vì như trở thành một con người khác.

