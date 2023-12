Gái xinh đội cổ vũ có body cực nóng bỏng khiến netizen chao đảo

Sau khi xuất hiện cùng một nhóm CĐV trên sân vận động, gái xinh trong đội cổ vũ tên Ji Hyun An bất ngờ trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn và nhanh chóng nổi như cồn trên mạng xã hội. "Nữ thần cổ vũ" cao 1m69, sinh năm 1997, là trưởng nhóm cổ vũ tại đội bóng chày Seoul Samsung Thunders từ năm 2015. Thời điểm đầu năm 2015 khi mới tham gia nhóm cổ vũ, Ji Hyun An chỉ là một nữ sinh. Mọi người hầu như không nhớ tên cô gái này. Phải mất một năm cô mới tạo được ấn tượng với khán giả. Hiện tại, nữ trưởng nhóm xinh đẹp thường xuyên được nhắc tới trong các bài báo tại Hàn. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng nõn mang nét đặc trưng đúng kiểu Hàn Quốc của người đẹp này là điểm cuốn hút mọi fan hâm mộ. Mỗi lần hot girl cổ vũ này xuất hiện, cả sân bóng lại hừng hực khí thế. Cô nàng hiện tại đang sở hữu trang Instagram với 445 ngàn người theo dõi. Ngoài ra, Ji Hyun An còn là người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hiệu mỹ phẩm. Ngoài sở hữu khuôn mặt thanh tú với đôi mắt to tròn, cô còn sở hữu nước da trắng không tì vết. Chính vì những đặc điểm trời phú trên mà cô nàng được mệnh danh là “nữ thần cổ vũ”.

