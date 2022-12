Fan chơi lớn donate thẳng tay 100 triệu đồng, Độ Mixi biểu cảm lạ

Độ Mixi (tên thật là Phùng Thanh Độ, SN 1989), hiện là một trong những streamer vô cùng nổi tiếng trong làng game Việt. Người hâm mộ thường gọi anh với cái tên "Tộc trưởng" và vô cùng yêu thích anh chàng nhờ sự chân thành, thẳng thắn cùng với phong cách nói chuyện vô cùng hài hước. Mới đây nhất, trên sóng livestream tối ngày 28/12, streamer Độ Mixi bất ngờ được một tài khoản tên M.L gửi tặng 100 triệu đồng. Kèm theo đó là một dòng chú thích: "Chung tay cùng kênh chát FA. Món quà nhỏ cho các bé vùng cao". Trước đó 10 phút, khi phát hiện ra có người donate 100 triệu đồng thì Độ Mixi đã thể hiện cảm xúc không thể tin được. Anh chàng "đứng hình" mất vài giây, sau đó nói với mọi người mình nhìn thấy tận "tám số 0". Nhiều người hâm mộ còn tưởng Độ Mixi đang đùa, thế nhưng sau đó anh khẳng định đây là sự thật và cùng mọi người chờ khoảnh khắc ấy xuất hiện trên bảng thống kê. Được biết, số tiền của mọi người donate thời gian này, đều được "Tộc Trưởng" dùng đi làm từ thiện. Chính vì thế, không quá khó hiểu khi những livestream gần đây, số lượt donate dành cho Độ Mixi vô cùng lớn. Mỗi năm, Độ Mixi đều dành toàn bộ những số tiền mình được người hâm mộ ủng hộ cho mình trong tháng 12 để thực hiện nhiều dự án ý nghĩa ở khắp Việt Nam. Cách đây không lâu, Độ Mixi đã đăng tải hành trình mình và một số fan đã đến bàn giao và khánh thành điểm tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Cụ thể, Độ Mixi đã đại diện cho toàn bộ "tộc" của mình để xây dựng điểm trường mầm non và trường tiểu học trong chương trình thiện nguyện Góp gạch xây trường. Nam stramer còn tiết lộ, ngoài những điểm trường được xây, anh chàng còn trích tiền túi ra để góp vào quỹ xây nhà tình nghĩa cho những trường hợp khó khăn tại Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. Không những thế, Độ Mixi còn khẳng định rõ ràng, tổng chi phí từ các chuyến thiện nguyện xây dựng 5 điểm trường là trích từ quỹ do người hâm mộ của anh chàng donate. Với những ai theo dõi Độ Mixi lâu năm, chắc hẳn thường xuyên thấy anh chàng hoạt động từ thiện rất có tổ chức, mọi chi phí đều được công khai khiến cho người hâm mộ vô cùng tin tưởng.

