Độ Mixi lại bất ngờ lên sóng VTV, chuyện gì xảy ra đây?

Cách đây vài ngày, nam streamer Độ Mixi đã ra mắt vlog về Cao Bằng và giới thiệu những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn của vùng đất này. Vlog ấy đã nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận khen ngợi chỉ sau vài ngày ra mắt. Mới đây, streamer Độ Mixi bất ngờ xuất hiện trên sóng VTV1 và đã làm nhiều fan hâm mộ rất ngạc nhiên. Cụ thể hơn, một số hình ảnh trong Fanpage Non nước Cao Bằng đã xuất hiện trên VTV1, trong đó thì nam streamer người Tày cũng xuất hiện trong quá trình giới thiệu ngành du lịch của Cao Bằng. "Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã thúc đẩy đa dạng hóa hình thức quảng bá văn hóa du lịch bằng cách số hóa, vừa tiếp cận đông đảo du khách, vừa có thể đảm bảo an toàn chống dịch... Đặc biệt là một đoạn video clip với chủ đề có tên "Mảnh ghép Việt Nam, mảnh ghép Cao Bằng" vừa được đăng tải trên Fanpage Non nước Cao Bằng đã thu hút hàng triệu lượt người trên Facebook tương tác và chia sẻ." - đoạn trích xuất hiện hình ảnh của Độ Mixi trong chuyến đi Cao Bằng. Ngoài VTV1, Fanpage Non nước Cao Bằng cũng gửi lời cảm ơn Độ Mixi nhờ những đóng góp của anh trong việc quảng bá hình ảnh du lịch của Cao Bằng đến với toàn thể cộng đồng Việt Nam. Qua sự việc này, cộng đồng Bộ Tộc MixiGaming đã cực kỳ tự hào khi thấy nam streamer Độ Mixi xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam. Cũng có rất nhiều người xem gửi lời cổ vũ, động viên Độ Mixi tiếp tục giữ phong độ và thực hiện những dự án ý nghĩa như vậy. Một số hình ảnh ấn tượng của Độ Mixi trong mắt Bộ Tộc MixiGaming. Vào ngày 9/9/2020, VTV đã làm tin ngắn về chuyên đề streamer. Trong đó, nhà đài đã đưa ví dụ về những người có sức ảnh hưởng hút thuốc lá điện tử và có sự xuất hiện của streamer Độ Mixi. Chưa dừng lại, đến ngày 17/9, nam streamer cũng bị lên án về hành vi văng tục trên mạng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến những đối tượng nhỏ tuổi. Ngay lập tức, cộng đồng mạng kể cả fan Độ Tộc lại có hàng nghìn ý kiến khác nhau. Cuối cùng vào buổi stream tối 18/9, tộc trưởng Mixi đã dành hơn 1 tiếng để tâm sự với người xem về hướng phát triển của bản thân trong tương lai. Theo như những gì chia sẻ trên stream, Độ Mixi hoàn toàn nhận sai vì không ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến giới trẻ. Anh cũng đồng ý với quan điểm đã đến lúc ngành streaming và cả bản thân nam streamer này cũng phải thay đổi. Mời độc giả xem video: Quán Cà Phê Mèo , Nghìn Góc Sống Ảo Của Cô Chủ Streamer Linh Ngọc Đàm - Nguồn: YAN News

