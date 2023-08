Em gái Công Vinh chụp nội y khoe vẻ gợi cảm “gái một con“

Mới đây, trên trang cá nhân, em gái Công Vinh tung đoạn clip hậu trường buổi chụp ảnh mặc nội y màu đen vô cùng gợi cảm. Người đẹp xứ Nghệ cho biết đây sẽ là bộ ảnh để chào đón sinh nhật tuổi 34 của mình sắp tới. “1 năm chắc tranh thủ thời gian đi chụp được 1 bộ ảnh chỉn chu. My birthday coming soon, hóng bộ ảnh mới của em nhớ mọi người”, em gái Lê Công Vinh chia sẻ trong clip được đăng tải trên Facebook. Trong bộ ảnh, Khánh Chi diện nội y ren màu đen, cô tự tin phô diễn những đường cong nóng bỏng trên cơ thể. Có thể thấy, em gái Công Vinh ngày càng thăng hạng nhan sắc và thân hình đáng ngưỡng mộ. Clip hậu trường buổi chụp ảnh của em gái Công Vinh nhận được hàng trăm lượt like và bình luận từ bạn bè, cộng đồng mạng. Mọi người đều tỏ ra trầm trồ trước vẻ gợi cảm “gái một con” của Khánh Chi. Khánh Chi từng được biết tới là một hot girl nổi tiếng của trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Ở thời điểm nổi tiếng, ngoài thời gian học tập ở trường, Khánh Chi cũng thử sức bản thân ở vai trò người mẫu ảnh, ca sĩ. Khánh Chi từng đoạt giải Hoa khôi sinh viên, cô cũng từng thử sức với vai trò diễn viên và ghi dấu ấn trong các phim điện ảnh Chân Trời Nắng, Cảnh Sát Hình Sự,... Khánh Chi lập gia đình khá sớm nhưng không trọn vẹn, cô ly hôn khi con gái mới một tháng tuổi. Sau 5 năm ổn định ở nước ngoài, Khánh Chi quyết định về Việt Nam năm 2021 khi con gái 7 tuổi. Giờ đây, Khánh Chi là cô nàng độc thân vui vẻ. Trên trang cá nhân, Khánh Chi thường xuyên khoe nhan sắc trẻ trung, thân hình không chút mỡ thừa làm nhiều chị em ngưỡng mộ. Ảnh: FBNV

