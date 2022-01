Đứng cạnh Hoa hậu Thuỳ Tiên, "hot girl 7 thứ tiếng" đâu kém cạnh

Nhắc tới Khánh Vy, chắc hẳn ai cũng nhớ ngay đến cô nàng với danh xưng " hot girl 7 thứ tiếng" nổi lên từ một clip năm 2016. Ngoài việc giỏi giang, có nhiều tài năng, gái xinh gốc Nghệ An này còn khiến nhiều người thích thú vì lan toả năng lượng tích cực, yêu bản thân và ngày càng xinh đẹp, trưởng thành hơn. Mới đây, hot girl Khánh Vy khiến nhiều người bất ngờ khi có màn đọ sắc với Hoa hậu Thuỳ Tiên tại TP HCM. Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Khánh Vy đã đăng tải những bức ảnh trong sự kiện đón Hoa hậu Thuỳ Tiên về nước. Xuất hiện với chiếc áo dài trắng và chiếc bờm "ton sur ton", "hot girl 7 thứ tiếng" nổi bật. Trên trang cá nhân của mình, Khánh Vy có viết: "Sài Gòn hôm qua ấm áp quá, bởi hàng trăm nghìn người cùng chung một niềm vui, niềm tự hào chào đón Hoa hậu Thuỳ Tiên về nước". Nụ cười toả nắng của Khánh Vy là điểm nhấn khiến các fan của cô nàng phải say mê khi đăng tải loạt ảnh bên "nàng Hậu". Dù chỉ mới đăng tải được ít giờ nhưng những bức ảnh của Khánh Vy đã nhận về hàng ngàn lượt like, hàng trăm bình luận và đa phần đều khen cô nàng hết lời. Nếu nhìn vào trang cá nhân của Khánh Vy, nhiều người nhận ra cô nàng rất ít khi diện áo dài. Nhưng với lần xuất hiện này, MC Đường lên đỉnh Olympia chứng minh mình diện quốc phục đẹp chẳng kém ai. Cách đây chưa lâu, Khánh Vy khiến nhiều người bất ngờ khi "lột xác" trong loạt ảnh mới, hoàn toàn khác xa với hình ảnh thường thấy của cô nàng. Khác với phong cách kín đáo thường thấy, lần này "hot girl 7 thứ tiếng" lựa chọn style quyến rũ với chiếc váy trễ vai. Bên cạnh đó, cách trang điểm đậm cùng tone nâu cũng làm hot girl xứ Nghệ cá tính hơn trong bộ ảnh này. Về khoản nhan sắc, Khánh Vy cũng nhận về nhiều lời khen ngợi, trầm trồ khi ngày càng xinh đẹp, tự tin. Phía dưới bài đăng của Khánh Vy, netizen để lại hàng loạt bình luận bất ngờ vì hình ảnh mới mẻ của cô. Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

