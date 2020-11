Đu trend ảnh "lột xác", "BTV giàu nhất VTV" bị thời gian bỏ quên

#How Much Have You Changed Challenge là trend mới toanh được Facebook "đầu têu" thu hút nhiều sự tham gia của dân tình. BTV Ngọc Trinh mới đây đã khiến dân tình thích thú khi nhanh chân "đu" trend. Nếu Facebook muốn hỏi "Bạn đã thay đổi nhiều như thế nào?" thì Ngọc Trinh trả lời, nhưng cái chính là dân tình choáng khi cô dường như chẳng thay đổi gì sau 11 năm. Theo thời gian, Ngọc Trinh ngày càng sắc sảo với khí chất trưởng thành. Nhiều người còn nhận xét "BTV giàu nhất VTV" trông như lão hoá ngược vì trông còn đẹp hơn, cuốn hút hơn 11 năm trước. Ngọc Trinh cũng không khỏi bồi hồi khi nhìn lại hình ảnh quá khứ của mình: "2009 đến 2020 có tới 11 mùa thu trôi qua kèm theo các thể loại trải nghiệm cảm xúc, giống phim thậm chí còn hơn cả phim. Có những thứ ra đi, có những thứ mới tới. Tất cả đều là duyên, đều là thành công và thất bại của mình... Những thứ đó đều đáng trân trọng, nó giúp mình hiểu hơn để học cách "tiến hoá" chứ không "thoái hoá". Để học cách cảm nhận hạnh phúc theo cách của mình chứ không phải theo tiêu chuẩn của người khác". Ngọc Trinh chia sẻ thêm. Phía dưới phần bình luận, nhiều người đã để lại nhiều lời khen có cánh cho Ngọc Trinh. Một số dân mạng để lại bình luận về Ngọc Trinh: "Lão hoá ngược à", "11 năm qua chị luôn đẹp nhỉ?" "Càng ngày càng xinh", "Ôi không già đi tí nào luôn". Ngọc Trinh được mệnh danh là "BTV giàu nhất VTV". Trang cá nhân của cô phủ đầy hình ảnh những chuyến du lịch sang chảnh và cả đồ hiệu đắt tiền. Có một thời gian, dân tình xôn xao trước hình ảnh Ngọc Trinh bên loạt siêu xe trị giá vài chục tỷ. Dù vậy, cô nhanh chóng lên tiếng đính chính đây chỉ là một cảnh quay khi đang đi tác nghiệp của mình. Có nhiều tin đồn cho rằng Ngọc Trinh xuất thân từ gia đình giàu có ở Hà thành. Em trai của Ngọc Trinh là Bảo Hưng cũng từng dính loạt tin đồn hẹn hò với các Hoa hậu, Á hậu như Tú Anh, Huyền My, Đỗ Mỹ Linh. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Điểm hot girl Việt xứng danh "cô gái vàng trong làng dính phốt" thời gian qua- Nguồn: SaoStar

