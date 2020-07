Du lịch theo concept uể oải, cặp đôi “lầy lội“ gây sốt mạng

Đi du lịch, chụp ảnh với thần thái "sang chảnh" ngút ngàn để post Facebook cho thiên hạ trầm trồ dường như đã quá bình thường. Mới đây, cặp vợ chồng Hà Nội đã đăng tải loạt hình ảnh du lịch concept mệt mỏi, ủ rũ đã thu hút hàng chục nghìn lượt like từ dân mạng. Được biết, những bức ảnh trên được anh Việt Hoàng và vợ chụp trong một chuyến du lịch tại biển Cửa Lò (Nghệ An), không cần xinh đẹp, không cần tạo dáng đủ kiểu họ lại lựa chọn đi theo trào lưu chẳng cần giống ai. Anh Hoàng cho biết, vợ anh là một người vui tính nên hay nghĩ ra các kiểu chụp hài hước. Vì muốn vợ vui nên anh cũng thường tạo dáng tấu hài và chụp ảnh cùng vợ. "Trước đây, mình cũng đã từng đăng một vài bộ ảnh hài hước và thấy mọi người cũng khá là ủng hộ. Đối với vợ chồng mình, đem đến cho mọi người niềm vui là mình cũng vui theo rồi"- chủ nhân bộ ảnh chia sẻ. Anh Hoàng cho biết thêm, cách đây một tuần, vợ anh cùng đồng nghiệp cũng đã chụp kiểu mệt mỏi này trong một chuyến du lịch trông cực kì hài hước và vui vẻ. Loạt hình ảnh du lịch "lầy lội" này của vợ chồng anh Việt Hoàng khiến dân mạng vô cùng thích thú sau khi được đăng tải lên MXH. Trước đây, bộ ảnh tương tự của cô bạn có tên Minh Châu đến từ TP HCM theo concept "chẳng giống ai" ở Đà Lạt đã từng gây sốt cộng đồng mạng. Phiên bản gốc của trong bộ ảnh du lịch Đà Lạt của Minh Châu chính là trào lưu chụp ảnh với tư thế ngã úp mặt khi bước ra khỏi chiếc xe hơi, với những món đồ hiệu rơi tự do trên mặt đất. Từ phiên bản này, Minh Châu và các bạn của cô đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh check-in mới vô cùng khó đỡ. Cô bạn biến tấu và tạo dáng ngã sấp mặt ở bất cứ địa điểm nào mà cô đặt chân đến. Hai kiểu chụp ảnh tạo dáng này có thể sẽ trở thành một trend chụp ảnh hot hit trong mùa du lịch năm nay. Mời quý độc giả đón xem thêm video Bỏ học, 9X kiếm bội tiền nhờ chụp ảnh - Nguồn: KÊNH VTC1

Đi du lịch, chụp ảnh với thần thái "sang chảnh" ngút ngàn để post Facebook cho thiên hạ trầm trồ dường như đã quá bình thường. Mới đây, cặp vợ chồng Hà Nội đã đăng tải loạt hình ảnh du lịch concept mệt mỏi, ủ rũ đã thu hút hàng chục nghìn lượt like từ dân mạng. Được biết, những bức ảnh trên được anh Việt Hoàng và vợ chụp trong một chuyến du lịch tại biển Cửa Lò (Nghệ An), không cần xinh đẹp, không cần tạo dáng đủ kiểu họ lại lựa chọn đi theo trào lưu chẳng cần giống ai. Anh Hoàng cho biết, vợ anh là một người vui tính nên hay nghĩ ra các kiểu chụp hài hước. Vì muốn vợ vui nên anh cũng thường tạo dáng tấu hài và chụp ảnh cùng vợ. "Trước đây, mình cũng đã từng đăng một vài bộ ảnh hài hước và thấy mọi người cũng khá là ủng hộ. Đối với vợ chồng mình, đem đến cho mọi người niềm vui là mình cũng vui theo rồi"- chủ nhân bộ ảnh chia sẻ. Anh Hoàng cho biết thêm, cách đây một tuần, vợ anh cùng đồng nghiệp cũng đã chụp kiểu mệt mỏi này trong một chuyến du lịch trông cực kì hài hước và vui vẻ. Loạt hình ảnh du lịch "lầy lội" này của vợ chồng anh Việt Hoàng khiến dân mạng vô cùng thích thú sau khi được đăng tải lên MXH. Trước đây, bộ ảnh tương tự của cô bạn có tên Minh Châu đến từ TP HCM theo concept "chẳng giống ai" ở Đà Lạt đã từng gây sốt cộng đồng mạng. Phiên bản gốc của trong bộ ảnh du lịch Đà Lạt của Minh Châu chính là trào lưu chụp ảnh với tư thế ngã úp mặt khi bước ra khỏi chiếc xe hơi, với những món đồ hiệu rơi tự do trên mặt đất. Từ phiên bản này, Minh Châu và các bạn của cô đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh check-in mới vô cùng khó đỡ. Cô bạn biến tấu và tạo dáng ngã sấp mặt ở bất cứ địa điểm nào mà cô đặt chân đến. Hai kiểu chụp ảnh tạo dáng này có thể sẽ trở thành một trend chụp ảnh hot hit trong mùa du lịch năm nay. Mời quý độc giả đón xem thêm video Bỏ học, 9X kiếm bội tiền nhờ chụp ảnh - Nguồn: KÊNH VTC1