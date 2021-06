Đủ combo "đẹp giỏi giang", nữ giảng viên NEU bị nhầm sao Hàn Quốc

Nguyễn Phương Mai là nữ giảng viên của Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng cô nàng vẫn gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, body quyến rũ Ngắm nhìn sắc vóc của nữ giảng viên xinh đẹp Phương Mai, chắc hẳn nhiều người sẽ bất ngờ khi biết thông tin cô nàng đã hoàn thành thiên chức làm mẹ. Trước khi trở thành giảng viên, Phương Mai sở hữu nhiều thành tích trong học tập. Cô từng giành giải nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, tốt nghiệp cử nhân ĐH Colorado State, lọt vào danh sách sinh viên ưu tú của trường. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Anh, Phương Mai có thời gian làm việc cho phòng marketing của tập đoàn BMW, London. Chia sẻ với báo chí, Phương Mai cho biết năm 2015, Đại học Kinh tế Quốc dân có đợt tuyển giảng viên, bố cô là người đề nghị tôi thử sức với công việc này. Dù trước đó chỉ làm việc trong môi trường doanh nghiệp, nữ giảng viên xinh đẹp này vẫn quyết định thử sức bản thân ở lĩnh vực mới. May mắn, ngay lần thi tuyển đầu tiên, cô đã đỗ và gắn bó với công việc đứng trên bục giảng đến giờ. Nói về trải nhiệm những ngày đầu đứng lớp, Mai tâm sự đó là khoảng thời gian không mấy suôn sẻ, khi các bạn sinh viên lúc đó, không thích môn cô dạy. Do chưa có nhiều kinh nghiệm sư phạm, lại là giảng viên tay ngang, Phương Mai gặp nhiều khó khăn, từng muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nhờ sự cố gắng, nữ giảng viên này dần nhận được sự yêu quý từ các bạn sinh viên. Đến nay, sau 6 năm làm việc, Phương Mai thấy mình là một giảng viên yêu nghề, muốn gắn bó lâu dài với công việc này. Phương Mai kể cô thường xuyên được các bạn sinh viên so sánh với những diễn viên Hàn Quốc như Kim Tae Hee, hay Song Hye Kyo.... Thậm chí, thời điểm mới vào nghề, Phương Mai được học trò rủ đi xem phim, rủ đi ăn vỉa hè, gọi là "chị giáo". Phương Mai thích những bộ đồ thanh lịch và cổ điển. Chính vì vậy, khi lựa chọn trang phục lên lớp, cô thường kết hợp một item cổ điển với một item kiểu cách để tạo điểm nhấn cũng như mang lại sự trẻ trung cho bản thân. Ngoài giờ lên lớp, Phương Mai dành nhiều thời gian đọc sách và tập thiền. Mục tiêu trong tương lai của nữ giảng viên là nhận bằng tiến sĩ của Đại học AIE Paris và đi du lịch Thụy Sĩ. Mời quý độc giả xem thêm clip: Phan Hằng | Người yêu ai mà đẹp vậy ta - Nguồn: Youtube

