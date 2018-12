Đồng phục học sinh in hình bìa sách giáo khoa khiến teen mê mẩn

Trên mạng xã hội, bộ đồng phục "chất, độc, lạ" được cư dân mạng like share nhiều nhất hiện nay, với màu sắc đa dạng, theo đúng màu bìa các quyển sách giáo khoa mà chúng ta đã học. Những bộ đồng phục với hình ảnh icon dễ thương, thông điệp, slogan được sử dụng nhiều trước đây. Mùa đông năm 2018, trend áo đồng phục phải là những sách giáo khoa học hàng ngày. Những chiếc áo được một nhà in áo tài tình cho vào hình ảnh những bìa sách của các môn học trong chương trình lớp 9 và 12 Nhiều bạn học sinh hy vọng mặc chiếc áo sách giáo khoa nào sẽ giúp bản thân học giỏi hơn, đạt điểm cao hơn. Cùng xem thêm những chiếc áo in hình sách giáo khoa khác.

