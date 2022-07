Đổi vận nhờ lông mày, nam thanh niên nhận cái kết quá “đớn đau“

Cư dân mạng đang lan truyền bài đăng về một người đàn ông. Kèm theo ảnh, chủ nhân post tâm sự: "Khách yêu cầu dáng lông mày phải to nhìn mạnh mẽ, đuôi bay đừng cụp quá nhưng phải tự nhiên nên đầu chân mày phải như thế này”. Đáp ứng yêu cầu của khách, cơ sở này đã làm ra bộ lông mày ai nhìn cũng phải khóc thét bởi độ uốn lượn lại vừa dày vừa to như chiếm cả 1/3 diện tích chiếc trán. Màn làm lông mày thảm họa này đã nhận về sự quan tâm cực lớn của cư dân mạng, đa phần đều cười nghiêng ngả bởi sự đổi vận lạ đời đến từ người thợ. Ở phần bình luận bài đăng, trong khi một số cư dân mạng lầy lội tag tên bạn bè làm quả lông mày thảm họa này đảm bảo hết buồn, số khác lại tò mò về phản ứng của chính chủ sau khi nhận sản phẩm. Thời gian qua, cư dân mạng cũng từng nhiều phen bàn tán rôm rả về việc làm đẹp của hội chị em. May mắn sẽ có được diện mạo ưng ý còn gặp vận xui lại chẳng biết giấu mặt đi đâu. Đúng là sau khi nhìn những cặp lông mày này, sẽ có nhiều người phải suy nghĩ tới cả trăm lần trước khi bước chân vào spa làm đẹp mất. Nhưng dù đam mê làm đẹp mãnh liệt như vậy nhưng các chị em không phải lúc nào cũng thu về được kết quả ưng ý bởi vì trong quá trình thực hiện nhiều khi sẽ xảy ra sai sót. Trên gương mặt đang hài hòa của chị em phụ nữ lại bỗng nhiên có một cặp lông mày lạc loài, người thì như con sâu, người thì như tổ kén thì đúng là không nhịn được cười. Cô gái này chắc chắn không bao giờ dám xăm lông mày lần nào nữa đâu. Cô nàng này đã được spa làm cho một cặp lông mày như hai con đỉa, nhưng may mắn sau đó đã được sửa lại miễn phí. Hai cô gái cùng nhau đọ lông mày nhưng thật tiếc là nó quá khổ, quá đen so với khuôn mặt nên đã lập tức trở thành thảm họa. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

