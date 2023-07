Đội tuyển nữ Việt Nam tươi tắn ngày lên đường sang New Zealand

Sáng ngày 5/7, sau thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (VYF), đội tuyển nữ Việt Nam chính thức lên đường ra sân bay tới New Zealand để chuẩn bị cho VCK World Cup nữ 2023. Trước giờ lên đường, các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam đã tranh thủ check-in tại sảnh của LĐBĐ Việt Nam (VFF). Cùng với đó, lãnh đạo VFF cũng đã gửi lời chúc may mắn, thành công tới các nữ cầu thủ đội tuyển Việt Nam trước giờ lên đường. Những ngày qua, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới tận sân tập của các cô gái "kim cương" để động viên. Trước giờ lên máy bay sang New Zealand các cô gái đội tuyển Việt Nam có bức ảnh chụp chung toàn đội. Tới New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhanh chóng ổn định nơi ăn chỗ ở và bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng trước ngày khai màn World Cup nữ 2023. Tại New Zealand đoàn quân của HLV Mai Đức Chung sẽ có 2 trận giao hữu gặp đội tuyển nữ New Zealand (10/7) và đội tuyển nữ Tây Ban Nha (14/7). 2 trận giao hữu trước ngày khai màn World Cup 2023 sẽ là bước chạy đà cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam. Mang trên vai niềm tự hào dân tộc, hy vọng các "cô gái kim cương" của bóng đá Việt Nam sẽ để lại dấu ấn đẹp mắt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới giành cho phái nữ. Huỳnh Như xuất hiện ở sân bay với chiếc khăn rằn quen thuộc. Chương Thị Kiều tươi tắn trước giờ lên đường sang New Zealand. Ảnh sử dụng trong bài: VFF, Thanh Xuân

