Đội hình nào giúp đội tuyển Việt Nam có "quà" trước Ả Rập Xê-út?

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Ả Rập Xê-út tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào hồi 1h00 ngày 3/9 (theo giờ Việt Nam). Ngay lúc này, rất nhiều ý kiến dự đoán về sơ đồ đội hình được HLV Park Hang Seo đưa ra. Sau 2 năm vắng mặt tại đội tuyển Việt Nam vì nhiều lý do, trong đợt chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á lần này, Đặng Văn Lâm đã trở lại. Sang Nhật Bản nhưng ít được thi đấu nhưng những gì Lâm Tây đã thể hiện trong quá khứ vẫn giúp anh được NHM nhà đặt toàn vẹn niềm tin. Bùi Tiến Dũng vắng mặt vào phút chót do chấn thương, Đình Trọng là cái tên triển vọng được tin tưởng trong bộ 3 trung vệ. Với biệt danh "sát thủ săn Tây", cầu thủ của Hà Nội FC đang sung sức nhất. Hùng Dũng vắng mặt, Duy Mạnh được tính toán đá vị trí tiền vệ mỏ neo nhưng chấn thương của Bùi Tiến Dũng đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của HLV Park Hang Seo. Mạnh "gắt" tiếp tục quay về bộ 3 trung vệ bên cạnh Đình Trọng và Quế Ngọc Hải. Mới đây, FIFA đã có bài viết về đội trưởng đội tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải với những mỹ từ như hòn đá tảng hay linh hồn đội bóng. Điều này được thể hiện chính tấm băng mà cầu thủ của Viettel đang đeo trên tay. Vắng mặt ở vòng loại thứ hai do thẻ phạt và chấn thương, Trọng Hoàng đã trở lại và mang đến niềm tin nơi hành lang phải của đội tuyển Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và sức mạnh, cầu thủ gốc Nghệ An được kì vọng sẽ là mũi xuyên phá, tạo ra đột biến. Cũng giống như Trọng Hoàng, Văn Thanh cũng là cầu thủ có thừa sức mạnh và kỹ thuật nơi hành lang trái. Cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai không chỉ nhanh mà còn sẵn sàng tung ra những cú dứt điểm sấm sút kết liễu đối thủ. Khi mất đi Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo quá đau đầu để tìm người thay thế nhưng may mắn cho chiến lược gia của đội tuyển Việt Nam khi ông còn Tuấn Anh trong tay. Cầu thủ người Thái Bình không chỉ có độ lỳ lợm mà còn là một "trạm" thu hồi bóng và cầu nối để chuyển trạng thái. Nếu như Tuấn Anh là mấu chốt để đội tuyển Việt Nam chuyển trạng thái thì Xuân Trường lại là một "kiến trúc sư". Những đường chuyền sắc lẹm của Trường "híp" sẽ đặt các đồng đội trên hàng công vào những cơ hội có thể ăn bàn. Nhanh, khéo, tinh quái và đa năng là những từ có thể để miêu tả Quang Hải. Vị trí của Hải "con" trong đội hình đội tuyển Việt Nam là không phải bàn cãi vì chính anh là nhân tố quan trọng bậc nhất của HLV Park Hang Seo xây dựng. Công Phượng vắng mặt vì chuyện riêng là cơ hội để Văn Đức thể hiện bản thân mình. Ngoài kĩ thuật, Đức "cọt" còn có khả năng dứt điểm khá đa dạng, điều này được minh chứng tại màu áo SLNA khi V-League 2021 diễn ra. Và cuối cùng Tiến Linh chắc chắn sẽ được đặt niềm tin nơi hàng công khi anh chính là mấu chốt để giải quyết vấn đề "sát thủ" mà HLV Park Hang Seo tìm kiếm bấy lâu. Thể hình, sức mạnh, dứt điểm tốt cả bằng chân lẫn đầu, cầu thủ người gốc Hải Dương này ngày một hoàn thiện.

