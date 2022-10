"Chiến thần review" Võ Hà Linh tiết lộ gia cảnh trước khi nổi tiếng

Gắn bó với YouTube gần 3 năm, Võ Hà Linh đến nay đã xây dựng được chỗ đứng vững vàng trong giới beauty blogger và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Ngay từ những ngày mới chập chững bước vào nghề đến bây giờ, "chiến thần review" vẫn luôn được nhắc đến bởi sự thẳng thắn và công tâm. Nhiều khán giả nghĩ rằng Hà Linh rất giàu có, là một “phú bà” chính hiệu. Tuy nhiên, trong clip mới nhất nói về ngày sinh nhật của mẹ, Youtuber sinh năm 1990 đã có những dòng tâm sự về lý do tại sao mà cô phải luôn mạnh mẽ, nỗ lực từng ngày như vậy. Hà Linh là một thiếu nữ bình thường, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Nghệ An. Bố mất sớm nên ngay từ khi còn nhỏ, một mình mẹ của cô gồng gánh gia đình nuôi hai chị em nên người. Hot TikToker Võ Hà Linh sống cùng mẹ trong một căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu, cứ mỗi khi mưa to lại lụt đến ngang đùi, khiến cho mọi hoạt động vô cùng khó khăn. Có lẽ tuổi thơ thường xuyên phải chịu cảnh nghèo đói, thiếu thốn đủ bề nên khi lớn lên, Hà Linh luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Cô miệt mài tăng ca đến 3 - 4 giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, bởi muốn giúp mẹ đỡ lo lắng phần nào kinh tế gia đình. Nhờ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, Hà Linh giờ đây đã có thể đi đến nhiều nước trên thế giới như Singapore, Pháp,... Trong chuyến công tác đến Paris vừa qua, Hà Linh vẫn nhớ đến mẹ ở nhà. Điện thoại của mẹ cô đã dùng lâu năm, vỡ màn, pin yếu nhưng khi cô bảo đổi máy thì bà đều không chịu. Hà Linh biết rằng, bà vẫn luôn thích 1 chiếc điện thoại mới để tiện chụp ảnh, quay video để đăng lên mạng bán hàng. Vậy nên nhân sinh nhật mẹ, nữ Youtuber đã cố gắng tìm bằng được sản phẩm điện thoại mới nhất để mua tặng mẹ. Khi nhận được quà, mẹ Võ Hà Linh vô cùng vui vẻ, liên tục nở nụ cười hạnh phúc không thôi. Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng Hà Linh đã trải qua không ít những lần “trắng tay” trong công việc. Trước kia, người đẹp quê Nghệ An cũng không có thu nhập ổn định khi làm nghề nhân viên bán bảo hiểm, lương chỉ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Cái nghèo khiến Hà Linh quyết định “đá chéo sân” sang buôn bán quần áo để mong kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, không những không kiếm ra tiền, cô nàng còn lỗ thêm 40 triệu đồng và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Trước những khó khăn chồng chất khó khăn đó, “chiến thần review” đổi hướng sang sân chơi YouTube với hy vọng thay đổi tương lai. Và may thay, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, Hà Linh nay đã được hưởng “trái ngọt” xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra.

Gắn bó với YouTube gần 3 năm, Võ Hà Linh đến nay đã xây dựng được chỗ đứng vững vàng trong giới beauty blogger và được rất nhiều bạn trẻ yêu mến. Ngay từ những ngày mới chập chững bước vào nghề đến bây giờ, "chiến thần review" vẫn luôn được nhắc đến bởi sự thẳng thắn và công tâm. Nhiều khán giả nghĩ rằng Hà Linh rất giàu có, là một “phú bà” chính hiệu. Tuy nhiên, trong clip mới nhất nói về ngày sinh nhật của mẹ, Youtuber sinh năm 1990 đã có những dòng tâm sự về lý do tại sao mà cô phải luôn mạnh mẽ, nỗ lực từng ngày như vậy. Hà Linh là một thiếu nữ bình thường, sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả ở Nghệ An. Bố mất sớm nên ngay từ khi còn nhỏ, một mình mẹ của cô gồng gánh gia đình nuôi hai chị em nên người. Hot TikToker Võ Hà Linh sống cùng mẹ trong một căn nhà cấp 4 dột nát trong ngõ sâu, cứ mỗi khi mưa to lại lụt đến ngang đùi, khiến cho mọi hoạt động vô cùng khó khăn. Có lẽ tuổi thơ thường xuyên phải chịu cảnh nghèo đói, thiếu thốn đủ bề nên khi lớn lên, Hà Linh luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Cô miệt mài tăng ca đến 3 - 4 giờ sáng, dù mệt mỏi nhưng chưa bao giờ muốn bỏ cuộc, bởi muốn giúp mẹ đỡ lo lắng phần nào kinh tế gia đình. Nhờ nghị lực vươn lên trong cuộc sống, Hà Linh giờ đây đã có thể đi đến nhiều nước trên thế giới như Singapore, Pháp,... Trong chuyến công tác đến Paris vừa qua, Hà Linh vẫn nhớ đến mẹ ở nhà. Điện thoại của mẹ cô đã dùng lâu năm, vỡ màn, pin yếu nhưng khi cô bảo đổi máy thì bà đều không chịu. Hà Linh biết rằng, bà vẫn luôn thích 1 chiếc điện thoại mới để tiện chụp ảnh, quay video để đăng lên mạng bán hàng. Vậy nên nhân sinh nhật mẹ, nữ Youtuber đã cố gắng tìm bằng được sản phẩm điện thoại mới nhất để mua tặng mẹ. Khi nhận được quà, mẹ Võ Hà Linh vô cùng vui vẻ, liên tục nở nụ cười hạnh phúc không thôi. Để có được thành công như ngày hôm nay, ít ai biết rằng Hà Linh đã trải qua không ít những lần “trắng tay” trong công việc. Trước kia, người đẹp quê Nghệ An cũng không có thu nhập ổn định khi làm nghề nhân viên bán bảo hiểm, lương chỉ 2 - 2,5 triệu đồng/tháng. Cái nghèo khiến Hà Linh quyết định “đá chéo sân” sang buôn bán quần áo để mong kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, không những không kiếm ra tiền, cô nàng còn lỗ thêm 40 triệu đồng và gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Trước những khó khăn chồng chất khó khăn đó, “chiến thần review” đổi hướng sang sân chơi YouTube với hy vọng thay đổi tương lai. Và may thay, sau nhiều nỗ lực và cố gắng, Hà Linh nay đã được hưởng “trái ngọt” xứng đáng với công sức mà cô bỏ ra.