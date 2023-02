Đôi bạn mặt mộc Xoài Non - Joyce Phạm: Người tự nhiên, kể thẩm mỹ

Xoài Non nổi đình đám trên mạng xã hội nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn. Dù thuần Việt nhưng người đẹp vẫn thường xuyên bị nhận nhầm là con lai vì đường nét sắc sảo. Xoài Non hiều lần đốn tim fan bởi mặt mộc siêu láng mịn và tươi tắn. Không có sự trợ giúp từ bàn tay make up thì đường nét của Xoài Non vẫn khó chê. Từ chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh đến khuôn miệng của bà xã Xemesis đều được fan khen ngợi. Bên cạnh visual rực rỡ như hoa, Xoài Non còn được chú ý vì có khá nhiều hình xăm trên cơ thể, đặc biệt cô còn tiết lộ lần đầu "chơi mực" vào năm 15 tuổi và khiến mẹ sốc đến khóc nức nở. Tuy nhiên, theo thời gian cả gia đình đều ủng hộ mọi quyết định xăm mình của Xoài Non. Xoài Non sở hữu vóc dáng đẹp.Joyce Phạm - bạn thân Xoài Non cũng không kém cạnh với quả nhan sắc ưa nhìn. Ái nữ Minh Nhựa nhận nhiều lời có cánh cho làn da không lỗ chân lông và đều màu. Với mong muốn sở hữu nét đẹp "lai Tây" ấn tượng mà "bà mẹ 2 con" không ngần ngại chi tiền tỷ nâng mũi, làm chân mày và một số tiểu phẫu khác. Có thể thấy, ái nữ Minh Nhựa đang hướng đến diện mạo không tì vết nên cố gắng tân trang đến mức vừa ý nhất. Gương mặt hiện tại của "bà mẹ 2 con" đã thanh tú và sắc sảo hơn. Joyce Phạm cũng rất mê "chơi mực".

Xoài Non nổi đình đám trên mạng xã hội nhờ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn. Dù thuần Việt nhưng người đẹp vẫn thường xuyên bị nhận nhầm là con lai vì đường nét sắc sảo. Xoài Non hiều lần đốn tim fan bởi mặt mộc siêu láng mịn và tươi tắn. Không có sự trợ giúp từ bàn tay make up thì đường nét của Xoài Non vẫn khó chê. Từ chiếc mũi cao, đôi mắt long lanh đến khuôn miệng của bà xã Xemesis đều được fan khen ngợi. Bên cạnh visual rực rỡ như hoa, Xoài Non còn được chú ý vì có khá nhiều hình xăm trên cơ thể, đặc biệt cô còn tiết lộ lần đầu "chơi mực" vào năm 15 tuổi và khiến mẹ sốc đến khóc nức nở. Tuy nhiên, theo thời gian cả gia đình đều ủng hộ mọi quyết định xăm mình của Xoài Non. Xoài Non sở hữu vóc dáng đẹp. Joyce Phạm - bạn thân Xoài Non cũng không kém cạnh với quả nhan sắc ưa nhìn. Ái nữ Minh Nhựa nhận nhiều lời có cánh cho làn da không lỗ chân lông và đều màu. Với mong muốn sở hữu nét đẹp "lai Tây" ấn tượng mà "bà mẹ 2 con" không ngần ngại chi tiền tỷ nâng mũi, làm chân mày và một số tiểu phẫu khác. Có thể thấy, ái nữ Minh Nhựa đang hướng đến diện mạo không tì vết nên cố gắng tân trang đến mức vừa ý nhất. Gương mặt hiện tại của "bà mẹ 2 con" đã thanh tú và sắc sảo hơn. Joyce Phạm cũng rất mê "chơi mực".