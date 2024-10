Đoàn Văn Hậu xả loạt ảnh cưới chưa từng công khai trước đó

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My là cặp đôi hot nhất nhì làng bóng đá Việt. Mới đây trên trang cá nhân, Đoàn Văn Hậu vừa đăng tải loạt ảnh Doãn Hải My thử váy cưới. Nhiều người vô cùng thích thú bởi loạt này chưa từng được vợ chồng nam cầu thủ công khai trước đó. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My có 3 năm hẹn hò trước khi kết hôn. Tuy nhiên cặp đôi có 2 năm hẹn hò chưa công khai. Tháng 11/2023, cả hai làm đám cưới sau 3 năm hẹn hò. Ngày chung đôi của cặp đôi từng thu hút rất nhiều người theo dõi quan tâm. Hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc càng trọn vẹn hơn sau khi cậu quý tử Đoàn Minh Đăng chào đời vào tháng 5/2024. Dù đã có em bé, cuộc sống hôn nhân của Đoàn Văn Hậu và bà xã luôn hạnh phúc, ngọt ngào. Cả 2 thường xuyên đăng tải hình ảnh gia đình nhỏ lên trang cá nhân, còn tạo cho con trai nhỏ tài khoản Instagram riêng để lưu giữ ảnh của cậu nhóc. Đoàn Văn Hậu được nhiều người nhận xét là chàng cầu thủ nghiện con, nghiện vợ. Anh chàng thường thể hiện tình cảm với bà xã cùng con trai qua những tấm hình trang trên trang cá nhân. Loạt ảnh thử váy cưới chưa từng được công khai trước đó của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến nhiều người không ngừng xuýt xoa về nhan sắc của Doãn Hải My. Hải My khoe trọn sắc vóc chỉ qua những tấm ảnh chụp bằng camera thường. Nhờ thân hình chuẩn chỉnh, cô nàng cân được mọi thiết ké váy cô dâu. (Ảnh: IGNV)

