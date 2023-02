Đoàn Văn Hậu phản ứng bất ngờ khi bạn gái "chơi" mốt giấu quần

Thời gian qua bạn gái Đoàn Văn Hậu là Doãn Hải My liên tục gây chú ý khi sở hữu gu thời trang đa dạng. Điển hình mới đây trên trang cá nhân, Doãn Hải My khoe loạt ảnh mới. Trong hình, bạn gái cầu thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo len dáng dài, khoe trọn đôi chân dài miên man. Phong cách thời trang giấu quần của Doãn Hải My lập tức nhận về sự quan tâm lớn. Dưới bài đăng, rất nhiều người vào "xin vía" để có ngoại hình nổi bật thế này. Nhưng nổi bật nhất vẫn là chiếc bình luận của trung vệ Đoàn Văn Hậu. Thay vì "dằn mặt", anh lại vào "thả tim" cho bài đăng nói trên. Đáp lại tình cảm từ bạn trai, Hải My đã trêu đùa: "Cảm ơn người hâm mộ nhé". Trong số ảnh Doãn hải My chia sẻ trước đó, gây chú ý nhất là khoảnh khắc người đẹp mặc bikini thả dáng trên du thuyền. Bạn gái Đoàn Văn Hậu khiến ai nấy cũng trầm trồ trước vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện là Doãn Hải My lại khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 22. Thời điểm sau khi ''Hoa Hậu Việt Nam'' kết thúc, bạn gái của cầu thủ đội tuyển Việt Nam này trung thành với phong cách ngọt ngào đúng chuẩn ngọc nữ. Nhưng sau khi vướng tin đồn hẹn hò Đoàn Văn Hậu, người đẹp họ Doãn trở nên gợi cảm hơn bội phần. Cô sở hữu vòng eo 56cm cùng đôi chân thẳng tắp. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Nhưng phải tới ngày 15/8/2022 vừa qua, Văn Hậu mới xả loạt hình tình tứ của mình bên Doãn Hải My, chính thức xác nhận mối quan hệ.

