Đỗ xe "kém sang", chủ xế hộp nhận cái kết gây tranh cãi CĐM

Câu chuyện đỗ xe vô ý thức, không đúng nơi quy định khiến người khác khó khăn trong việc đi lại là không hiếm. Chắc hẳn, bất kỳ ai gặp chuyện này đều rơi vào trạng thái bực tức cực độ. - Ảnh: BEATVN Mới đây, trên MXH hình ảnh chiếc xe ô tô đỗ sát ngay trước cửa một căn nhà bên mặt đường khiến cho những người trong căn nhà này không thể ra ngoài được. Tuy nhiên, điều đáng chú ý đó cách "trừng phạt" chủ xe của chủ nhà. Chủ nhà đã vẽ hai chữ to bằng sơn đen thui và choán hết một bên sườn xe để cảnh cáo chủ xe vì hành vi đỗ xe vô duyên. Sau cách hành xử với tài xế đỗ xe thiếu ý thức, dân mạng đã đưa ra nhiều nhanh cãi. Để "cảnh cáo" hành động đỗ xe không đúng quy định, nhiều người dân quá phẫn nộ đã xử lý mạnh tay. Thậm chí, có những vụ đập phá khiến cho xe ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng. Trước đó, tại Cầu Giấy cũng đã xảy ra chuyện: chủ xe Hyundai dừng đỗ xe trước cửa một ngôi nhà. Sau khoảng 1 tiếng quay lại, anh phát hiện ra chiếc xe của mình bị vạch đầy sơn trắng. Vẫn biết hành động của chủ xe khi đỗ xe trước cửa nhà người dân như vậy là sai, là thiếu ý thức. Nhưng liệu hành động vẽ bậy, phá hoại chiếc xe của người dân như vậy có quá đáng? Nickname P.P tỏ ra phẫn nộ khi chia sẻ: "Ngõ nhà mình rộng và khá yên tĩnh, nên hay có ô tô đỗ. Trong đó, có 1 chiếc xe thường xuyên đỗ trước cửa nhà. Có khi đỗ cả ngày, khiến cho việc dắt xe vào trong sân rất khó khăn. Thật sự việc này nếu các bạn gặp phải mới thấy bức xúc thế nào." Nhưng nickname T.M cho rằng: "Nhiều năm qua, mạng lưới giao thông tĩnh trên địa bàn Hà Nội đã bị quá tải. Các điểm đỗ tại nội đô quá thiếu nên bất đắc dĩ các chủ xe mới phải làm như vậy". Theo đó, các hành vi như sơn, vẽ, cạo sơn xe hoặc đập kính, phá gương, chọc lốp hay các hành vi phá hoại lên xe ô tô của người khác nếu làm hư hỏng xe sẽ phải bồi thường thiệt hại và bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, việc xử phạt hay truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi phá hoại xe chỉ được thực hiện khi có các căn cứ, bằng chứng cần thiết.

