Đỗ xe dưới chung cư, xế hộp “đau đớn” nhận cái kết... vỡ kính

Mới đây một chủ tài xế ô tô gặp phải tình huống "khóc thét" cũng vì chuyện đỗ xe dưới tòa chung cư. Ảnh: Chụp màn hình Theo người đăng tải cho biết, một chiếc ô tô màu đỏ sau khi đỗ xe dưới chung cư ngay lập tức nhận về cái kết nứt vỡ kính. Ảnh: Manh Hoàng OFFB Nguyên nhân khiến kính ô tô nứt vỡ đến từ giỏ hoa từ trên cao rơi xuống, vô tính trúng xe đang đỗ ở dưới, tạo nên cảnh tượng đau lòng này. Ảnh: Manh Hoàng OFFB Có lẽ vì muốn chọn nơi mát mẻ để đậu xe, tài xế này đã đậu xe dưới sân chung cư rồi đi công việc. Nào ngờ khi quay lại, người này chỉ biết ngậm ngùi nhìn kính xe vỡ nát vì... một chậu cây cảnh. Ảnh: Manh Hoàng OFFB Nhìn cảnh tượng này, chủ xe chỉ biết khóc trong lòng bởi chẳng thể nào bắt đền được ai. Ảnh: Manh Hoàng OFFB Chứng kiến màn đỗ xe mà nhận hậu quả vỡ kính từ chậu cây trên chung cư xuống, netizen đùa nhau rằng: "Như dấu vết thiên thạch va chạm", "Chậu bay vạ kính", "Cũng may là con xe này, chứ dạng xe tiền đôi chục tỷ là xong",...Ảnh: Manh Hoàng OFFB Trước đó, không ít lần các chủ xe phải khóc ròng vì đỗ xe và vô tình nhận về hậu quả tốn kém tiền bạc vì vỡ kính, móp méo xế hộp. Cách đây khá lâu trên MXH từng xuất hiện trường hợp đỗ xe dưới chung cư và nhận hậu quả kính vỡ nát chỉ vì đôi guốc từ đâu rơi trúng. Sau khi được đăng lên mạng, hình ảnh chiếc ô tô bị vỡ kính vì đôi guốc khiến nhiều người bức xúc vì ý thức kém của một số gia đình sống tại chung cư. Một số người khuyên chủ xe nên làm việc với tòa nhà để tìm ra nhà nào đã ném đôi guốc xuống. Cũng có người nêu ý kiến nên gọi công an đến để làm việc. Cứ tưởng rằng không tốn phí gửi xe, nào ngờ phí thay kính còn đắt đỏ hơn gấp nhiều lần khi bị đồ vật nào đó rơi trúng. Có những trường hợp tài xế đỗ xe dưới cây ăn quả và nhận về cái kết vỡ nát mà không biết kêu ai. Cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận như sau: "Chủ xe mua trái mít này hơi đắt nhỉ. Có khi lên cả chục triệu" hay "Cái này có thể gọi là trong cái rủi vẫn có cái ăn không nhỉ?".... Không riêng gì quả mít, sức nặng của quả dừa cũng đủ khiến làm kính bị nứt vỡ. Một chiếc xe khác cũng bị thủng phần kính do chiếc tàu dừa nặng rơi trúng. Ảnh: Tổng hợp

