Dở khóc dở cười trước cảnh những ông chồng sợ vợ một phép

"Kính vợ đắc thọ" là câu cửa miệng của các cánh đàn ông vẫn thường bảo ban nhau mà sống, bởi lẽ họ là những ông chồng sợ vợ và sự bình yên chính là động lực để họ làm điều đó. Dù biết rằng lấy vợ về sẽ vui cửa vui nhà, thế nhưng sau đó ít lâu, ranh giới phân định xem ai sợ ai sẽ bắt đầu lộ ra và vào thời buổi hiện tại thì thường, chồng sợ vợ chẳng phải điều hiếm thấy. Trên MXH đã xuất hiện khá nhiều câu chuyện kể lại về hội sợ vợ, thông qua hình ảnh hay lời nói đều toát lên được sự ấm ức mà cánh đàn ông gặp phải. Qua những lời chia sẻ đầy chân thật của các anh chồng hậu hôn nhân thì cư dân mạng dễ dàng nhận thấy, họ giờ bị vợ quản từ chuyện ăn ngủ, chơi bời cho đến tiền bạc. Không ít trường hợp những anh chồng rơi vào hoàn cảnh “éo le”, bị vợ quát cho "không trượt phát nào" vì làm trái ý và sau đó là loạt ảnh hài hước khiến cư dân mạng cười bò. Không biết vì lý do gì mà cả chồng và con trai đều bị "xử" dưới tay vợ đảm, mẹ hiền như thế này. Đúng chuẩn câu "nhà phải có nóc" khiến các ông chồng sợ một phép, chẳng dám cãi nửa câu. Hình ảnh chồng trốn đi chơi game, nhưng mà vợ cầm roi đuổi tới tận cổng làng vô cùng hài hước. Khổ vì có vợ gọi "dạ" bảo "vâng". "Chỉ có lúc say tôi mới dám "bật" vợ các ông ạ, giải thích chẳng nhớ gì mà vẫn bị cho vào cũi". Thân trai 12 bến nước khi bị vợ bắt đi chợ, không mặc cả được thì đừng hòng quay về. Bị vợ quát, anh chồng leo luôn lên nóc tủ ngồi, vợ phải dỗ mãi mới chịu xuống. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Xoài Non: Từ cô bé bán son trở thành vợ streamer giàu nhất Việt Nam, mặc váy cưới 28 tỷ đồng - Nguồn: Yan News

