Đỉnh cao "dùng vợ như phá": Lúc cưới về thì mơn mởn, hiện tại "như hủi"

Người ta vẫn thường nói, thời thanh xuân của con gái là lứa tuổi đẹp nhất. Khi đó phụ nữ được yêu, được chăm sóc bản thân và được tự do làm những điều mình muốn. Quá lứa lỡ thì là khi người ta đã phải có trách nhiệm chăm lo cho gia đình nhỏ, nơi đó có những bộn bề của cuộc sống, gánh nặng mưu sinh cơm áo gạo tiền. Thế rồi, người ta mới vô tình quên đi bản thân mình, quên đi mình cũng cần được yêu thương và chăm sóc. Sinh con – đây được xem là sứ mệnh cao cả nhất đối với người phụ nữ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả, đau đớn nhưng người ta vẫn thấy hạnh phúc vì mình đã hoàn thành thiên chức làm mẹ. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đánh đổi cả mạng sống vào phòng đẻ rồi còn chưa kể đến việc nhan sắc phai tàn, hủy hoại. Nhưng sau tất cả vì con, vì chồng vì hạnh phúc viên mãn của gia đình họ vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc chưa từng có. Nhưng đó là những nỗi đau họ đã phải trải qua, còn có 1 nỗi buồn mang tên những ngày sau sinh. Loạt hình ảnh được chia sẻ về sự đối lập của các cô gái từ thời son sắc cho đến khi lên bàn đẻ đã gây xôn xao dư luận. Không hiểu khi ngắm nhìn những hình ảnh này, họ có phải giật mình và cảm thấy hối tiếc vì đã không lắng nghe bản thân mình nhiều hơn không? Tất cả các cô gái trong loạt hình ảnh này đều vô cùng xinh đẹp, quyến rũ khi còn chưa bước lên xe hoa. Đó là lứa tuổi họ được đàn ông theo đuổi, được coi như nữ hoàng và được làm những điều mình muốn. Tuy nhiên, sau khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đồng nghĩa với việc họ sẽ làm mẹ, sẽ đứng trước sự thay đổi về nhan sắc lớn nhất từ trước đến nay. Dù muốn hay không thì mọi việc trên đời đều phải đánh đổi bằng nhiều giá. Để có hạnh phúc thì ai cũng phải hi sinh, ai rồi cũng sẽ phải cất cái tôi đi và hòa chung tiếng nói với các thành viên trong gia đình. Loạt hình ảnh đã nhận được rất nhiều lời bình luận hài hước từ phía cộng đồng mạng: “Anh chồng dùng phá quá, ngày xưa xinh thế kia cơ mà? ; Tiếc cho nhan sắc của chị; Cố lên, đẻ xong rồi tút tát lại; Nhìn các chị mà sợ không dám đẻ nữa...” Nhưng có lẽ với những người phụ nữ, không có gì hạnh phúc bằng việc được ẵm con trên tay, được nghe tiếng gọi mẹ ơi. Chịu nhiều thiệt thòi như vậy mà cũng chấp nhận, vẫn hi sinh chỉ để mong gia đình được hạnh phúc, chính vì thế người đàn ông cần có trách nhiệm yêu thương những người phụ nữ của mình nhiều hơn nữa để họ không thấy bị tủi thân.

