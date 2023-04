Điều ít biết về "cô em Trendy" vừa được bạn trai cầu hôn

Mới đây, " Cô em Trendy" (tên thật là Nguyễn Đặng Khánh Linh, sinh năm 1995) bất ngờ thông báo tin vui. Theo đó, cô đã được bạn trai - Vũ Minh Kông cầu hôn sau 6 năm hẹn hò. "Cô em Trendy" Khánh Linh đăng loạt ảnh khoe nhẫn cầu hôn với nụ cười rạng rỡ và viết: "Sắp theo chồng nhưng mà hông bỏ cuộc chơi". Về phần Vũ Minh Kông, anh chàng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "She said yesssss - Cô ấy nói đồng ý". Được biết cặp đôi đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc và màn cầu hôn lãng mạn này diễn ra trên du thuyền với sự chứng kiến của một vài người bạn thân thiết. Khánh Linh xuất phát điểm vốn là gương mặt đình đám trong làng mẫu Việt, từng tham gia chương trình The Face 2017. Hai năm sau cuộc thi, tên tuổi của cô nàng bỗng vụt sáng với nghệ danh mới cực kiêu kỳ - Cô Em Trendy. Nhờ sở hữu vẻ đẹp sang trọng và vô cùng cuốn hút, Khánh Linh nhanh chóng trở thành một fashionista có tầm ảnh hưởng lớn trong showbiz hiện nay. Khánh Linh sở hữu chiều cao 1m70 lí tưởng, làn da trắng cùng đôi môi căng mọng khiến nhiều chị em phụ nữ phải ao ước, thậm chí còn từng được mệnh danh là “bản sao Tâm Tít”. Đến khi đăng kí dự thi The Face 2017, Khánh Linh lại càng được mọi người đặc biệt chú ý tới. Thời điểm ấy, chương trình truyền hình thực tế này rất được khán giả đón nhận và nó có thể làm bệ phóng hoàn hảo cho bất cứ cô gái nào tham gia. Thế nhưng gái xinh này đã phải dừng cuộc chơi khá sớm. 2 năm sau khi rời khỏi cuộc thi, Khánh Linh đã quyết định Nam tiến và hoạt động mạnh ở mảng thời trang, sau đó chuyển sang làm blogger với cái tên mới - Cô Em Trendy. Cũng từ đây, Khánh Linh “lột xác” từ hình tượng hot girl nhẹ nhàng trở nên quyến rũ, cá tính hơn với mái tóc tém thời thượng và gương mặt chuẩn high fashion. Bên cạnh đó, gu thời trang của mẫu nữ 9x cũng trở nên đa dạng, đẳng cấp hơn, luôn tạo sự bất ngờ. Và dần, Khánh Linh nhanh chóng được công nhận, trở thành fashionista nổi bật của Vbiz. Không chỉ có sức ảnh hưởng trong nước, Cô Em Trendy còn mang tên tuổi của mình vươn tầm quốc tế tại tuần lễ thời trang Paris Fashion Week vào tháng 3/2020, liên tiếp được xuất hiện trên các trang báo danh tiếng thế giới khiến dân mạng không khỏi “nổ mũi” tự hào. Điều này cũng giúp tên tuổi của nữ blogger phủ sóng rộng rãi, được nhiều thương hiệu, nhãn hàng tìm đến hơn.

Mới đây, " Cô em Trendy" (tên thật là Nguyễn Đặng Khánh Linh, sinh năm 1995) bất ngờ thông báo tin vui. Theo đó, cô đã được bạn trai - Vũ Minh Kông cầu hôn sau 6 năm hẹn hò. "Cô em Trendy" Khánh Linh đăng loạt ảnh khoe nhẫn cầu hôn với nụ cười rạng rỡ và viết: "Sắp theo chồng nhưng mà hông bỏ cuộc chơi". Về phần Vũ Minh Kông, anh chàng hạnh phúc chia sẻ trên trang cá nhân: "She said yesssss - Cô ấy nói đồng ý". Được biết cặp đôi đang có chuyến du lịch tại Phú Quốc và màn cầu hôn lãng mạn này diễn ra trên du thuyền với sự chứng kiến của một vài người bạn thân thiết. Khánh Linh xuất phát điểm vốn là gương mặt đình đám trong làng mẫu Việt, từng tham gia chương trình The Face 2017. Hai năm sau cuộc thi, tên tuổi của cô nàng bỗng vụt sáng với nghệ danh mới cực kiêu kỳ - Cô Em Trendy. Nhờ sở hữu vẻ đẹp sang trọng và vô cùng cuốn hút, Khánh Linh nhanh chóng trở thành một fashionista có tầm ảnh hưởng lớn trong showbiz hiện nay. Khánh Linh sở hữu chiều cao 1m70 lí tưởng, làn da trắng cùng đôi môi căng mọng khiến nhiều chị em phụ nữ phải ao ước, thậm chí còn từng được mệnh danh là “bản sao Tâm Tít”. Đến khi đăng kí dự thi The Face 2017, Khánh Linh lại càng được mọi người đặc biệt chú ý tới. Thời điểm ấy, chương trình truyền hình thực tế này rất được khán giả đón nhận và nó có thể làm bệ phóng hoàn hảo cho bất cứ cô gái nào tham gia. Thế nhưng gái xinh này đã phải dừng cuộc chơi khá sớm. 2 năm sau khi rời khỏi cuộc thi, Khánh Linh đã quyết định Nam tiến và hoạt động mạnh ở mảng thời trang, sau đó chuyển sang làm blogger với cái tên mới - Cô Em Trendy. Cũng từ đây, Khánh Linh “lột xác” từ hình tượng hot girl nhẹ nhàng trở nên quyến rũ, cá tính hơn với mái tóc tém thời thượng và gương mặt chuẩn high fashion. Bên cạnh đó, gu thời trang của mẫu nữ 9x cũng trở nên đa dạng, đẳng cấp hơn, luôn tạo sự bất ngờ. Và dần, Khánh Linh nhanh chóng được công nhận, trở thành fashionista nổi bật của Vbiz. Không chỉ có sức ảnh hưởng trong nước, Cô Em Trendy còn mang tên tuổi của mình vươn tầm quốc tế tại tuần lễ thời trang Paris Fashion Week vào tháng 3/2020, liên tiếp được xuất hiện trên các trang báo danh tiếng thế giới khiến dân mạng không khỏi “nổ mũi” tự hào. Điều này cũng giúp tên tuổi của nữ blogger phủ sóng rộng rãi, được nhiều thương hiệu, nhãn hàng tìm đến hơn.