Diện váy tôn vòng 1 đi chợ đêm Đà Lạt, cô gái bỗng nổi tiếng

Mới đây, hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoe dáng ở chợ đêm Đà Lạt trong trang phục nữ tính bao gồm váy cúp cùng áo cardigan. Cô lựa chọn váy lụa tông màu pastel phối cùng áo dáng dài, phù hợp mặc vào buổi tối khi tiết trời hơi se lạnh. Outfit đơn giản, điệu đà lại có độ rộng rãi vừa vặn giúp Ngọc Thảo thoải mái vận động, di chuyển. Theo tìm hiểu, cô gái gây bão tại chợ đêm Đà Lạt trên có tên Đỗ Trần Ngọc Thảo sinh năm 2001, ở TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao gần 1m70 cùng số đo 3 vòng 90-61-88 cm. Ngọc Thảo gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt thanh tú, cùng nụ cười ngọt ngào. Nhan sắc của cô được khán giả ví như "thần tiên tỷ tỷ" khi tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Trước đó, Ngọc Thảo cũng từng lọt top 20 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2022, lọt top 10 Hoa khôi Sinh viên Hồng Bàng 2020. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Thảo còn sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật như giành giải học sinh giỏi Văn cấp quận, thành phố, tham dự chương trình học tập, trao đổi tại Singapore: Masters of the Century Singapore 2019 và nhiều chứng nhận sinh viên đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng, hiến máu tình nguyện, công tác Đoàn - Hội tại trường. Sau khi cuộc thi hoa hậu, Ngọc Thảo trưởng thành hơn về phong cách thời trang. Người đẹp chuộng những item tôn dáng như váy bodycon, áo croptop phối cùng short, hoặc váy ngắn khoe chân dài miên man cùng vóc dáng cân đối. Chuộng style nữ tính, quyến rũ, Ngọc Thảo thường ưu tiên cho những gam màu đơn sắc, nhẹ nhàng như pastel hoặc trung tính để làm nổi bật nước da trắng sáng, mịn màng. Để mặc gợi cảm mà không phô, Ngọc Thảo chú trọng đến các chi tiết cut-out cũng như độ hở vừa vặn của trang phục. Dù được đánh giá cao vì sắc vóc nổi bật nhưng ít ai biết, Ngọc Thảo từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình do dậy thì sớm.

Mới đây, hình ảnh một cô gái xinh đẹp khoe dáng ở chợ đêm Đà Lạt trong trang phục nữ tính bao gồm váy cúp cùng áo cardigan. Cô lựa chọn váy lụa tông màu pastel phối cùng áo dáng dài, phù hợp mặc vào buổi tối khi tiết trời hơi se lạnh. Outfit đơn giản, điệu đà lại có độ rộng rãi vừa vặn giúp Ngọc Thảo thoải mái vận động, di chuyển. Theo tìm hiểu, cô gái gây bão tại chợ đêm Đà Lạt trên có tên Đỗ Trần Ngọc Thảo sinh năm 2001, ở TP.HCM. Cô sở hữu chiều cao gần 1m70 cùng số đo 3 vòng 90-61-88 cm. Ngọc Thảo gây ấn tượng bởi đường nét gương mặt thanh tú, cùng nụ cười ngọt ngào. Nhan sắc của cô được khán giả ví như "thần tiên tỷ tỷ" khi tham dự cuộc thi Miss World Vietnam 2023. Trước đó, Ngọc Thảo cũng từng lọt top 20 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2022, lọt top 10 Hoa khôi Sinh viên Hồng Bàng 2020. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Thảo còn sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật như giành giải học sinh giỏi Văn cấp quận, thành phố, tham dự chương trình học tập, trao đổi tại Singapore: Masters of the Century Singapore 2019 và nhiều chứng nhận sinh viên đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng, hiến máu tình nguyện, công tác Đoàn - Hội tại trường. Sau khi cuộc thi hoa hậu, Ngọc Thảo trưởng thành hơn về phong cách thời trang. Người đẹp chuộng những item tôn dáng như váy bodycon, áo croptop phối cùng short, hoặc váy ngắn khoe chân dài miên man cùng vóc dáng cân đối. Chuộng style nữ tính, quyến rũ, Ngọc Thảo thường ưu tiên cho những gam màu đơn sắc, nhẹ nhàng như pastel hoặc trung tính để làm nổi bật nước da trắng sáng, mịn màng. Để mặc gợi cảm mà không phô, Ngọc Thảo chú trọng đến các chi tiết cut-out cũng như độ hở vừa vặn của trang phục. Dù được đánh giá cao vì sắc vóc nổi bật nhưng ít ai biết, Ngọc Thảo từng là nạn nhân của miệt thị ngoại hình do dậy thì sớm.