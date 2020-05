Diện trang phục này, “hot girl toà án” lại gây sốt mạng

Năm 2019, hình ảnh một cô nàng cực kỳ xinh đẹp trong trang phục thẩm phán gây xôn xao mạng xã hội. Danh tính của " hot girl toà án" này cũng ngay lập tức được truy tìm ráo riết. Được biết, cô nàng tên Lê Thị Mỹ Nhi, sinh năm 1999, đến từ Quảng Trị. Thời điểm nổi tiếng, cô nàng là sinh viên năm thứ 3 Học viện Tòa án Hà Nội. Mới đây, hot girl Quảng Trị lại tiếp tục khiến dân mạng được phen "náo loạn" với bức hình diện trang phục công an. So với một năm trước đây, nhan sắc cô nàng không thay đổi quá nhiều. "Xinh đẹp thế này có anh nào tự nguyện đi tù để được gặp em ấy không nhỉ?", "Thích xinh kiểu này, nhẹ nhàng, mộc mạc, ít son phấn" - Dân mạng hết lời khen ngợi 9X. Theo Mỹ Nhi, hình ảnh trong trang phục công an được ghi lại khi cô nàng tham gia học môn Diễn án tố tụng hình sự vào ngày 20/5 vừa qua. Với ngoại hình xinh đẹp và nổi tiếng trên mạng xã hội, bên cạnh việc học, hot girl 9X còn chụp ảnh mẫu thời trang. Cô nàng chia sẻ ban đầu chỉ chụp ảnh "dạo", sau đó càng ngày càng có nhiều lời mời hợp tác hơn. Nhan sắc của Nhi được nhận xét là giống với nhiều hot girl mạng xã hội Trung Quốc và mang đậm nét Á Đông. Sau khi tốt nghiệp, "hot girl toà án" muốn trở về quê hương Quảng Trị để cống hiến và sinh sống cho gần gia đình. Trước mắt, việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ Nhi. Cô nàng hy vọng có thể tốt nghiệp đúng hạn. Nói về ngoại hình của bản thân, hot girl từng cho biết bản thân không có gì nổi bật so với người khác, chỉ là do ăn ảnh nên mới được quan tâm đến vậy. Mời quý độc giả xem thêm clip: Nữ sinh 1999 ngồi trên ghế chủ toạ với vai trò Thẩm phán khiến dân tình xôn xao vì tài sắc - Nguồn: Youtube

