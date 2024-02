Diện áo yếm, gái xinh Gen Z khoe lưng trần nõn nã

Đỗ Trần Ngọc Thảo sinh năm 2001, ở TP.HCM, từng lọt top 20 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt top 10 Hoa khôi Sinh viên Hồng Bàng 2020. Ngọc Thảo sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú, cùng nụ cười tỏa nắng. Không chỉ thế, cô nàng còn có ngoại hình ấn tượng với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 90-61-88 cm. Mới đây, người đẹp Ngọc Thảo đăng tải bộ ảnh đón xuân nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH, cô diện thiết kế áo yếm trắng phối cùng quần lụa đen dáng suông khoe võng lưng ong nõn nà. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng quyến rũ của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo chia sẻ: "Chụp ảnh áo dài dịp Tết là xu hướng được nhiều cô gái yêu thích trong những năm gần đây. Song Thảo lựa chọn áo yếm cho bộ ảnh Tết năm nay vì mong muốn hình ảnh của mình khác biệt một chút. Hơn nữa, áo yếm vừa mang yếu tố truyền thống lại vừa giúp tôn dáng... Theo Thảo, một chiếc áo yếm quyến rũ, nhẹ nhàng sẽ đem lại cho người phụ nữ nét đẹp đằm thắm, mặn mà, đồng thời giúp phô diễn tấm lưng ong nuột nà, bờ vai mảnh dẻ, khác với kiểu mặc hở bạo của áo corset hay đầm cut out". Nàng hot girl Gen Z nói thêm. Ngọc Thảo cho biết thêm: "Áo yếm khi sử dụng không đúng với 'sứ mệnh' của nó, không phù hợp với không gian, bị biến tấu quá đà mới bị 'mang tiếng xấu'. Không chỉ riêng với áo yếm, áo dài cũng vậy, trào lưu này cần phải bị loại bỏ để các thiết kế truyền thống được sống đúng với vẻ đẹp, giá trị của mình. Ngày nay, các chị em có thể diện váy áo cổ yếm thêm nổi bật bằng cách mix cùng quần suông ống rộng, chân váy ngắn cùng một chút phụ kiện như khuyên tai, vòng cổ ngọc trai. Vốn dĩ váy áo cổ yếm với kiểu dáng 'nhẹ như mây, mềm như nước' nên cũng không cần phối đồ quá cầu kỳ mà vẫn có thể mang đến cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống". Gái xinh này cho biết thêm. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Thảo còn sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật như giành giải học sinh giỏi Văn cấp quận, thành phố, tham dự chương trình học tập, trao đổi tại Singapore: Masters of the Century Singapore 2019 và nhiều chứng nhận sinh viên đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng, hiến máu tình nguyện, công tác Đoàn - Hội tại trường. Sau khi cuộc thi hoa hậu, Ngọc Thảo trưởng thành hơn về phong cách thời trang. Người đẹp chuộng những item tôn dáng như váy bodycon, áo croptop phối cùng short, hoặc váy ngắn khoe chân dài miên man cùng vóc dáng cân đối.

Đỗ Trần Ngọc Thảo sinh năm 2001, ở TP.HCM, từng lọt top 20 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2022 và lọt top 10 Hoa khôi Sinh viên Hồng Bàng 2020. Ngọc Thảo sở hữu gương mặt xinh đẹp, thanh tú, cùng nụ cười tỏa nắng. Không chỉ thế, cô nàng còn có ngoại hình ấn tượng với chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 90-61-88 cm. Mới đây, người đẹp Ngọc Thảo đăng tải bộ ảnh đón xuân nhận được nhiều lượt yêu thích trên MXH, cô diện thiết kế áo yếm trắng phối cùng quần lụa đen dáng suông khoe võng lưng ong nõn nà. Dưới phần bình luận, nhiều người dành lời khen ngợi cho vóc dáng quyến rũ của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo chia sẻ: "Chụp ảnh áo dài dịp Tết là xu hướng được nhiều cô gái yêu thích trong những năm gần đây. Song Thảo lựa chọn áo yếm cho bộ ảnh Tết năm nay vì mong muốn hình ảnh của mình khác biệt một chút. Hơn nữa, áo yếm vừa mang yếu tố truyền thống lại vừa giúp tôn dáng... Theo Thảo, một chiếc áo yếm quyến rũ, nhẹ nhàng sẽ đem lại cho người phụ nữ nét đẹp đằm thắm, mặn mà, đồng thời giúp phô diễn tấm lưng ong nuột nà, bờ vai mảnh dẻ, khác với kiểu mặc hở bạo của áo corset hay đầm cut out". Nàng hot girl Gen Z nói thêm. Ngọc Thảo cho biết thêm: "Áo yếm khi sử dụng không đúng với 'sứ mệnh' của nó, không phù hợp với không gian, bị biến tấu quá đà mới bị 'mang tiếng xấu'. Không chỉ riêng với áo yếm, áo dài cũng vậy, trào lưu này cần phải bị loại bỏ để các thiết kế truyền thống được sống đúng với vẻ đẹp, giá trị của mình. Ngày nay, các chị em có thể diện váy áo cổ yếm thêm nổi bật bằng cách mix cùng quần suông ống rộng, chân váy ngắn cùng một chút phụ kiện như khuyên tai, vòng cổ ngọc trai. Vốn dĩ váy áo cổ yếm với kiểu dáng 'nhẹ như mây, mềm như nước' nên cũng không cần phối đồ quá cầu kỳ mà vẫn có thể mang đến cảm giác tươi mới và tràn đầy sức sống". Gái xinh này cho biết thêm. Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Thảo còn sở hữu nhiều thành tích học tập nổi bật như giành giải học sinh giỏi Văn cấp quận, thành phố, tham dự chương trình học tập, trao đổi tại Singapore: Masters of the Century Singapore 2019 và nhiều chứng nhận sinh viên đóng góp tích cực trong hoạt động cộng đồng, hiến máu tình nguyện, công tác Đoàn - Hội tại trường. Sau khi cuộc thi hoa hậu, Ngọc Thảo trưởng thành hơn về phong cách thời trang. Người đẹp chuộng những item tôn dáng như váy bodycon, áo croptop phối cùng short, hoặc váy ngắn khoe chân dài miên man cùng vóc dáng cân đối.