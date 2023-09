Diện áo dài ngày khai giảng, nữ giảng viên Hà thành hút ánh nhìn

Không hoạt động trong làng giải trí nhưng nữ giảng viên Âu Hà My vẫn là cái tên được cư dân mạng quan tâm, chú ý. Ngoài câu chuyện hôn nhân đổ vỡ một thời từng "gây bão" làng giải trí, nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách ăn mặc ấn tượng của Âu Hà My cũng là yếu tố giúp cô nổi tiếng. Mới đây, giảng viên Âu Hà My tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một vài khoảnh khắc diện áo dài trắng ngày khai giảng. Tuy ăn diện giản dị là vậy, nhưng nhờ phom dáng tôn vinh đường cong hình thể của tà áo truyền thống mà Âu Hà My làm các học trò cũng phải trầm trồ ngợi khen. Mặc áo dài trắng, Âu Hà My cũng nói không với các kiểu làm đẹp cầu kì mà chỉ thả mái tóc ngắn của mình. Trước đây, khi còn để tóc dài nữ giảng viên cũng chỉ cột nửa mái tóc thẳng mượt, kẹp thêm chiếc nơ là đã đủ ghi điểm long lanh. Không phải áo dài hoa hoè hoạ tiết nổi bật, Âu Hà My thả dáng trong bộ áo dài trắng thướt tha, mộc mạc nhưng vẫn vô cùng toả sáng. Nữ giảng viên xuất sắc khoe được thân hình đồng hồ cát ấn tượng dù chỉ diện áo dài trắng tinh khôi. Dù đây không phải lần đầu tiên Âu Hà My thả dáng trong tà áo dài trên bục giảng, nhưng cứ lần nào tung ảnh đi dạy học, nữ giáo viên khoa Pháp của Đại học Quốc gia đều khiến người hâm mộ xuýt xoa không ngớt. Phải công nhận rằng với đường cong hình thể xuất sắc, vòng nào ra vòng nấy ấn tượng và thần thái dịu dàng, Âu Hà My cứ mặc áo dài là đẹp như tranh vẽ. Âu Hà My là tín đồ của tà áo dài truyền thống mang gam màu trắng tinh khôi. Phần đông công chúng đều cho rằng dù ăn mặc sành điệu với muôn kiểu váy đầm gợi cảm và sang chảnh, Âu Hà My vẫn đẹp nhất khi khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi. Ảnh: FBNV

