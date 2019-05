Điểm yếu của Công Phượng bị tân HLV Incheon United chỉ điểm

Trong số các cầu thủ Việt Nam xuất ngoại trong năm 2019, Công Phượng là cái tên được kỳ vọng rất lớn khi sang Hàn Quốc thi đấu cho CLB Incheon United. Tuy nhiên, kể từ ngày đi du học, tiền đạo này chưa để lại nhiều dấu ấn ở K-League. Mới đây, tân HLV của CLB Incheon United là Yoo Sang Chul đã đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn về tiền đạo Công Phượng khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể trong trận đấu gặp Daegu, Nguyễn Công Phượng được tung vào sân khoảng 15 phút. Dù vậy, quãng thời gian ít ỏi ấy không đủ để giúp chân sút sinh năm 1995 ghi dấu ấn. Sau trận đấu, trả lời phỏng vấn của báo giới HLV Incheon United đã có nhận xét thẳng thắn về Công Phượng. Ông đánh giá cao tiền đạo này về mặt chuyên môn nhưng cho rằng điểm yếu của Công Phượng nằm ở sự tương tác với đồng đội. Cụ thể, HLV người Hàn Quốc cho hay: "Công Phượng là cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt nhưng khả năng giao tiếp với đồng đội hơi kém.... Cần nhớ rằng sự tương tác trên sân rất quan trọng trong việc vận hành chiến thuật. Tôi nghĩ rằng đó là điểm yếu lớn nhất của Công Phượng. Nếu giao tiếp với các đồng đội trên sân tốt hơn, cậu ấy sẽ được sử dụng nhiều hơn”. HLV Yoo Sang Chul cho biết thêm. Bên cạnh những lời nhận xét về điểm yếu của Công Phượng từ HLV Yoo Sang Chul, tờ Best Eleven cũng có bài viết về tiền đạo người Việt Nam. Trong đó có những câu khá thẳng thắn: "Nguyễn Công Phượng đã kết hợp an ý với tiền đạo cắm Mugosa trong trận đấu với Pohang vừa qua. Cầu thủ người Việt Nam đã có mặt trên sân trong 90 phút. Anh đã cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống tấn công và góp phần giúp cho lối chơi của Incheon United thêm phần biến hóa.... Ngoài ra, Công Phượng cũng đã lấy lại sự tự tin và phát huy được những điểm mạnh của mình. Do đó, chân sút người Việt Nam xứng đáng nhận được sự kỳ vọng từ những người hâm mộ Incheon United." tờ Best Eleven chia sẻ thêm. Ở mùa giải này, Incheon United đã liên tục thay HLV. Trong đó, HLV Yoo Sang Chul là người thầy thứ 3 của Công Phượng. Điều đó khiến cho tiền đạo người Việt Nam càng gặp khó khăn hơn trong việc thích nghi với lối chơi mới.

