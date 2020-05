Điểm mặt dàn nữ streamer Việt sở hữu thân hình ngọt như kẹo

Trước khi trở thành một nữ streamer Việt đình đám của tựa game Liên Quân Mobile, Thảo Nari từng là hoa khôi Đại học Văn hóa Hà Nội. Cô cũng từng được biết đến là bạn gái cầu thủ Trọng Đại. Streamer đình đám tên thật là Ma Hương Thảo, sinh năm 1994, là người dân tộc Tày, Tuyên Quang. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn, phong cách dễ thương và giọng nói cực ngọt tai. Không chỉ là streamer game, Thảo Nari còn được mời đóng quảng cáo, MV. Cô nàng từng chia sẻ sẽ đi học thêm lớp diễn xuất để theo đuổi ước mơ ngày nhỏ của mình. Sở hữu khuôn mặt ngọt ngào không kém Thảo Nari là Trang Banana (Hà Kiều Trang, sinh năm 1998). Cô nàng sở hữu hơn 400.000 lượt theo dõi trên fanpage cá nhân. Không chỉ mê game, nữ streamer còn yêu thích bóng đá và là một fan cuồng nhiệt của đội bóng Real Madrid. Trang Banana gây ấn tượng nhờ nụ cười tươi rói, mặt V-line và đôi mắt to tròn cuốn hút. Vũ Quỳnh Nga hay còn được biết đến với tên gọi Nga Pika (sinh năm 1997) được yêu mến nhờ giọng nói và nhan sắc đều được liệt vào dạng gây thương nhớ. Cô nàng được nhiều người chơi game đánh giá là có kỹ năng chơi game tốt, đây cũng chính là lý do mà cô sở hữu một lượng người hâm mộ lớn trên mạng xã hội. Pika có ngoại hình xinh xắn, cách chụp hình dễ thương, trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Sinh năm 1999, Mèo Sao Hỏa được biết đến là một trong những streamer nổi danh của tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Cô nàng tên thật là Dương Thị Phương, sở hữu ngoại hình đáng yêu, trẻ như học sinh cấp 2. Streamer sinh năm 1999 rất nổi tiếng trên mạng xã hội Tik Tok với gần 2 triệu lượt theo dõi. Mời quý độc giả xem thêm clip: 7 Nữ Streamer Nóng Bỏng và Tài Năng Nhất Liên Quân Việt Nam - Nguồn: Youtube

