Điểm mặt dàn hot girl có lượng fan khủng TikTok Việt Nam

Là một hot girl nổi tiếng rần rần trên TikTok với 18.7 triệu theo dõi và hơn 419 triệu lượt thích trên TikTok không ai khác chính là Trà Đặng. Mỗi clip của hot girl TikTok luôn gây sốt với khả năng biến hóa đa dạng, lúc thì quyến rũ khi lại sang chảnh và đáng yêu vô cùng. Trà Đặng được sự yêu mến nhờ ngoại hình sáng và khả năng nghệ thuật "đỉnh của chóp". Từ ca hát, chơi đàn hay vũ đạo Trà Đặng đều "cân đẹp". Bên cạnh đó, nữ TikToker Hà Nội còn đầu tư kỹ lưỡng về mặt nội dung, hình ảnh và trang phục mỗi khi lên sóng. Linh Barbie tên thật là Nguyễn Thị Diệu Linh, cô nàng sở hữu gương mặt xinh xắn cùng nụ cười duyên dáng đã gây ấn tượng mạnh với những cộng đồng TikTok qua những video đăng tải. Điểm nhấn của Linh Barbie có lẽ là gu thời trang mang phong cách ulzzang và mái tóc vàng hoe độc đáo. Là một cô gái tài năng khi vừa có năng khiếu diễn xuất, giọng ca ấn tượng cùng vũ đạo tốt, điều đó dễ hiểu vì sao nữ TikToker nhận về 18.6 triệu theo dõi trên kênh cá nhân. Cô gái sinh năm 1998 cũng từng góp mặt trong nhiều dự án phim ngắn như Học Yêu, Tìm Lại Chính Mình, Tui Là Con Nít,... Tham gia cộng đồng TikTok từ năm 2017, thế nhưng phải mất 1 năm để Diệu Linh trở nên nổi tiếng với khán giả. Cô nàng TikToker Phương Hoa được biết đến với biệt danh Hoa Hanassi, cô nàng hiện đang là một dancer và biên đạo múa. Cũng chính nhờ những giai điệu cuốn hút cùng vũ đạo chuyên nghiệp, nữ chính nhanh chóng nhận về "bão tim" của người hâm mộ. Dù chỉ cao 1m57 nhưng Phương Hoa luôn biến hóa với gu thời trang linh hoạt, từ cá tính đến công chúa, không gì có thể làm khó được nữ TikToker. Không những là nữ TikToker xinh xắn, Phương Hoa còn được biết là cô nàng có học vấn ấn tượng. Được biết, cô từng là cử nhân của ngành Luật của Đại học Quốc Gia Hà Nội, thời còn sinh viên, gái xinh từng giành được giải Nhì trong cuộc thi tranh tụng hình sự. Cindy tên thật là Huỳnh Thị Diễm My, cô nàng 10x được biết đến với vai trò là mẫu ảnh tự do, diễn viên nổi tiếng trên MXH. Với vẻ ngoài xinh đẹp, mỗi tấm ảnh được đăng tải cô luôn gây ấn tượng với khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt to và sống mũi cao. Thế nhưng, chiếc chiều cao 1m55 đã từng khiến cho Cindy tự ti về ngoại hình của mình, nhưng rồi sau tất cả, nữ TikToker vẫn cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Những video của cô nàng đăng tải lên MXH thường có nội dung thân thuộc, gần gũi nhưng không kém phần hài hước với những tình huống dở khóc dở cười mang tính giải trí cao. Hiện tại, trang TikToker của cô gái Tây Ninh đang có 13,1 triệu người theo dõi cùng với 230,7 triệu lượt thích. Ảnh: Cindy

