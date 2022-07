Hot girl Nha Trang sở hữu vòng 3 đẹp không có chỗ chê

Nguyễn Bích Uyển My là hot girl đến từ Nha Trang hiện đang sở hữu 1,5 triệu người theo dõi trên TikTok. Gái xinh Nha Trang nổi tiếng nhờ thân hình nóng bỏng, đặc biêt là vòng 3 nổi bật. Nguyễn Bích Uyển My thường xuyên mặc đồ bó sát và nhảy gợi cảm trên đường phố. Để có thân hình săn chắc, chuẩn đẹp Sline, nữ TikToker này đã chọn tập gym điều độ. Sự nổi tiếng của nàng hot girl còn nhanh chóng được lan rộng bởi những video nhảy nhót trên Tiktok. Đa phần, cô chọn mặc váy body khi thực hiện các điệu nhảy hot trend. Uyển My có ngoại hình ấn tượng, phong cách thời trang mãn nhãn thu hút bao ánh nhìn. Cô nàng từng bị cư dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật sau khi xuất hiện tại một lễ trao giải giành cho các TikToker. Một số cư dân mạng cho rằng thân hình của nàng hot girl này quá khác so với những video cô tự đăng tải trước đây, đặc biệt là về độ thon và dài của đôi chân. Trong dàn hot girl TikTok hiện nay Nguyễn Bích Uyển My là cái tên không hề lạ lẫm với cả cộng đồng mạng. Cô nàng sở hữu thân hình "đồng hồ cát", số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh khiến nhiều người ao ước. Nhờ tài năng nhảy đẹp và body nóng bỏng, những video của cô thu hút hàng triệu lượt xem và thả tim, có video đến tận 9 triệu view. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

