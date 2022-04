Dàn hot girl Quảng Ninh mặt đẹp, dáng chuẩn “đốn tim” người đối diện

Dạ Thảo (sinh năm 1998, quê Quảng Ninh) là hot girl từng khiến cư dân mạng sốc nặng khi chia sẻ bức ảnh trong quá khứ. Nhờ sự nỗ lực cải thiện ngoại hình, hot girl Quảng Ninh này đã có màn "thay da đổi thịt" đáng ngưỡng mộ. Hiện tại vóc dáng của Dạ Thảo chẳng kém gì các người đẹp nổi tiếng hiện nay. Dạ Thảo sở hữu làn da căng mọng, nõn nà. Cô còn sở hữu vóc dáng mà nhiều cô gái ao ước.Gái xinh quê Quảng Ninh có sự nghiệp phát triển sau giảm cân. Hiện tại Dạ Thảo là người mẫu tự do và tự kinh doanh online. Ngoài Dạ Thảo, Hằng Habi (tên thật Phạm Thu Hằng) cũng là hot girl đất cảng gây chú ý trên MXH. Cô được biết đến với vai trò của một người mẫu ảnh tự do, đồng thời Hằng cũng làm việc tại một thẩm mỹ viện. Hot girl 9X theo đuổi phong cách gợi cảm và không ngại đăng tải những khoảnh khắc nóng bỏng "đốn tim" bao người. Trong những bộ trang phục hở bạo Hằng khoe triệt để lợi thế hình thể của mình. Từ đôi chân nuột nà, vòng eo không chút mỡ thừa, cho đến vòng một căng tràn sức sống. Nhắc đến dàn hot girl Quảng Ninh không thể thiếu cái tên Nguyễn Vân Anh. Cô đang gây chú ý thời gian qua nhờ sở hữu vẻ đẹp "lạ" như nàng thơ trong cổ tích. Tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và từng lọt top 20 Miss Teen Việt Nam, hot girl 9x Quảng Ninh đang là diễn viên tự do, model và bà chủ của một studio có tiếng. Ngoài làm diễn viên cô nàng còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh. Sở hữu chiều cao 1m63 với số đo 3 vòng gần như hoàn hảo 90-57-95, Vân Anh có đôi mắt "biết nói", gương mặt chuẩn hot girl khiến ai cũng tấm tắc khen ngợi. Trần Cẩm Nhung là nữ sinh từng nổi đình đám trên MXH bởi clip đăng trên Facebook với nụ cười hút hồn và gương mặt khả ái. Sau nhiều năm nổi tiếng, gái xinh Quảng Ninh vẫn giữ được nhan sắc vạn người mê đắm. Mọi người xung quanh thường nhận xét Nhung là một người dễ mến, dễ gần, đôi lúc hơi bướng bỉnh một chút. Ngoài thời gian dành cho việc học, Nhung là người mẫu ảnh quảng cáo thời trang, gặp gỡ bạn bè và chơi với thú cưng. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

