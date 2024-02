Đi siêu thị, gái xinh khoe triệt để vòng ngực khủng

Mới đây, trong một lần đi siêu thị, gái xinh Hàn Quốc là Oh Da Hee kéo khóa áo bra để khoe ngực "khủng". Nhanh chóng hình ảnh của hot girl người Hàn Quốc gây tranh cãi. Nhiều ý kiến chỉ trích cô ăn mặc phản cảm. Đây không phải lần đầu tiên, Oh Da Hee mặc táo bạo khi xuống phố khoe triệt để vòng ngực khủng của mình. Khoe vòng một với trang phục trễ nải, cô nàng Hàn Quốc dường như không mấy bận tâm đến ánh mắt ái ngại của những người xung quanh. Trên trang cá nhân, Oh Da Hee chuộng mặc 'kín dưới hở trên'. Sở hữu vòng một đầy đặn, Oh Da Hee khiến nhiều người 'nhức mắt' khi mặc các thiết kế trễ cổ. Nhiều người cho rằng các cô gái Hàn Quốc sở hữu vòng một 'khủng' như Oh Da Hee nên chọn thiết kế cổ xẻ vừa phải. Dù trang cá nhân Instagram mới lập được 3 năm nhưng Oh Da Hee đã có hơn 500.000 người theo dõi. Nội dung trang cá nhân của cô nàng xinh đẹp này tập chung khai thác là các clip ăn uống. Có rất ít thông tin về Oh Da Hee nhưng với nhan sắc của cô nàng cũng gây chú ý.

