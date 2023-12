Đi qua đỉnh cao, bà Tân Vlog lộ hành động khiến netizen bất bình

Gần đây, cư dân mạng bỗng truyền tay nhau rầm rộ những hình ảnh bà Tân Vlog “nhồm nhoàm” miếng đùi lợn. Đáng nói hơn, thay vì từ tốn cắt nhỏ khẩu phần ra để thưởng thức, chủ kênh Youtube một thời "làm mưa làm gió" này lại chọn cắn một lần nguyên phần đùi to, thậm chí miếng cắn dường như quá cỡ so với miệng. Chính hình ảnh này của chủ kênh bà Tân Vlog đã dấy lên nhiều tranh cãi trái chiều trong cộng đồng mạng thời gian qua. Cụ thể, một tài khoản đã để lại bình luận: "Mình không phản đối việc review đồ ăn, nhưng nhìn cách ăn của bà Tân Vlog nhồm nhoàm nhai từng miếng đùi lợn, đùi gà như ảnh cứ thấy nó phản cảm làm sao vậy"... Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến đồng tình với nhận xét của tài khoản nói trên. “Review ăn uống mà kiểu nhồm nhoàm hay ráng nhét vô mồm thế có gì hay đâu, còn chả thưởng thức được hương vị của món ăn”... Tuy nhiên, bên cạnh số đông đó, vẫn có nhiều cư dân mạng bày tỏ rằng viê chỉ trích cách ăn nhồm nhoàm của bà Tân Vlog mang hơi hướng chủ quan, việc người phụ nữ này ăn uống như vậy là vô cùng bình thường, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Về phía bà Tân Vlog, hình ảnh bị lên án được bàn tán xôn xao cũng là một khoảnh khắc được cắt ra từ clip thưởng thức lợn mán quay tại quán của Hải Sapa TV. Nếu quan sát trong clip, dễ dàng nhận thấy miếng đùi lợn bà Tân Vlog ăn đã được chặt nhỏ hơn so với những người xung quanh, nhưng vẫn giữ kích cỡ to để tạo cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, khoảnh khắc bà Tân cắn miếng thịt to khiến nhiều người lo ngại vì tuổi bà đã cao. Thế nhưng, người phụ nữ đến từ Bắc Giang trước giờ cũng đã quen thuộc với những món ăn siêu to khổng lồ, lại xuất phát điểm là một người nông dân, vì vậy trong một bữa ăn thân mật gồm con cháu xung quanh. Hơn 4 năm trước, bà Tân Vlog (tên thật Nguyễn Thị Tân, sống tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là nhân vật từng khuynh đảo cõi mạng với kênh YouTube chuyên nấu các món ăn theo phong cách "siêu to khổng lồ". Không chỉ tạo ra những món ăn "siêu to khổng lồ", bà Tân còn tạo nên vô vàn những câu nói viral khắp cõi mạng thời một thờ như: "Xin chào các cháu", "cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng", "các cháu có thấy bà ngầu không"...

