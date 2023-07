Đi đu idol "Hắc Hường", MC Khánh Vy có biểu cảm gây chú ý

Tối 29/7, đêm đầu tiên trong Born Pink World Tour của BLACKPINK đã chính thức diễn ra tại Hà Nội. Kết thúc đêm diễn, 4 thành viên của nhóm "hồng đen" đã trình bày 20 ca khúc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Việt. Đứng dưới khán đài, MC Khánh Vy không thể kiềm chế cảm xúc khi chứng kiến màn biểu diễn của BLACKPINK. Không chỉ cháy theo từng giai điệu, nữ MC còn xúc động đến mức... bật khóc, chỉ có thể thốt đi thốt lại câu: "Oh my god". Sau khi xem clip "đi quẩy" concert BLACKPINK của Khánh Vy, nhiều người còn bày tỏ lo ngại cho... sức khoẻ của nữ MC vì thấy cô hét quá nhiều. Nhiều fan tỏ ra "đồng cảm" trước màn reaction đầy chân thực này của MC Khánh Vy: "Chị đang muốn nhắc mọi người, vé này đáng đống tiền bát gạo quá lắm" hay "Nhìn khuôn mặt giống như đúc mấy bạn kế bên mình. Thấy có mấy bạn BLINK cũng hét to lắm"... Trong các vlog của mình, Khánh Vy từng bày tỏ mình là một fan của BlackPink. Thậm chí, cô nàng còn từng thử cover bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc này. Khánh Vy (sinh năm 1999, quê Nghệ An) không còn là gương mặt xa lạ với người trẻ. Chỉ cần nhắc đến tên Khánh Vy, nhiều người có thể kể vanh vách profile của cô nàng: "Hot girl 7 thứ tiếng", MC truyền hình, KOL, người sáng tạo nội dung, truyền cảm hứng học tiếng Anh,... Ở tuổi 19, cô nàng đã mua được ô tô, 20 tuổi mua đất tặng bố mẹ. Nhìn vào thành công rực rỡ đó sẽ vẫn có người cố chấp nghĩ rằng Khánh Vy "ăn may" nhờ trở thành hiện tượng mạng, nổi tiếng sau 1 đêm vì đoạn clip nhái 7 thứ tiếng viral khắp MXH. Thế nhưng, thực tế chỉ ra rằng hiện tượng mạng mới chính là chiếc bập bênh đặt Khánh Vy vào thế hoặc là bật cao hơn nữa, hoặc là chìm nghỉm chẳng ai biết nếu thật sự không có nỗ lực và tài năng. Còn nhớ, Khánh Vy bắt đầu nổi tiếng khi còn đang là học sinh cấp 3 THPT Chuyên Phan Bội Châu. Việc nỗ lực duy trì thành tích học tập tốt khi bỗng dưng nổi tiếng, đã là một điều chẳng dễ dàng. Thế mà cô bạn không chỉ giữ được sự tập trung trong việc học còn đạt giải 3 HSG Quốc gia. Với thành tích này, đồng nghĩa với việc nữ MC Đường lên đỉnh Olympia này được tuyển thẳng vào một số trường nhưng cô vẫn tiếp tục luyện để thi Đại học.

