Đẹp thuần khiết, nữ sinh trường Kinh tế làm hội anh em “tan chảy“

Đặng Ngọc Anh là nữ sinh đang khiến bao chàng trai say đắm nhờ vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to tròn và thân hình mỏng manh. Đặng Ngọc Anh sinh năm 2001, đến từ Đắk Lắk, nàng hot girl hiện đang là sinh viên năm 3, ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế TP HCM. Ngoài nhan sắc xinh xuất sắc, gái xinh này cũng được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ với thành tích học tập ấn tượng. Ngọc Anh là cô gái "tài sắc vẹn toàn", vừa xinh xắn, vừa học giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ấn tượng đầu tiên mà thiếu nữ Tây Nguyên để lại cho người đối diện là gương mặt khả ái, thơ ngây. Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, dễ thương, đôi mắt to tròn, cô bạn được ví như “nữ thần” khiến bao người mơ ước. Hiện tại, ngoài thời gian học, Ngọc Anh cũng tham gia làm mẫu ảnh, kinh doanh online và làm thêm tại cửa hàng thời trang. Đam mê kinh doanh online và hiện cô cũng đang sở hữu một shop thời trang online. Sắp tới, cô bạn cũng có nhiều dự tính riêng cho bản thân. Nhưng vì đại dịch xảy ra nên Ngọc Anh cảm thấy, đây là thời gian thích hợp nhất để chăm sóc lại bản thân. Cô gái Đắk Lắk luôn chú tâm học hành và đặt nhiệm vụ này lên hàng đầu. Ngoài ra cô còn mong muốn phát triển vốn ngoại ngữ để có thể phát triển trong thời đại hội nhập toàn cầu. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Xinh và đáng yêu như 4 nàng hot girl này thì không đông fan mới lạ - Nguồn: YAN News

