Đẹp mọi góc, cô gái Việt khiến báo Trung Quốc "dậy sóng" là ai?

MV "Anh luôn là lý do" của Erik vừa cho ra mắt, bên cạnh giai điệu sôi động, hút mắt, khán giả còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc của nữ chính xuất hiện trong sản phẩm này. Trong MV, cô gái trẻ gây ấn tượng bằng nhan sắc được nhận xét là có nhiều nét giống Chương Tử Di - một trong Tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ chính trong MV mới của Erik bất ngờ nổi tiếng nhờ sở hữu nét đẹp cuốn hút. Thậm chí, nhiều trang báo Trung còn đăng tải hình ảnh cô nàng, giới thiệu về một người mẫu ảnh Việt Nam có gương mặt khá giống với đại Hoa đán Chương Tử Di. Hàng loạt bức ảnh của cô gái nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc mang đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú với những nét cổ điển pha lẫn hiện đại. Theo tìm hiểu, nữ nhân gây chú ý có tên đầy đủ Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1999, quê Phú Thọ. Hiện cô nàng đang làm mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Lần đầu thử sức với vai trò diễn viên, Minh Hà không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc. Vốn yêu thích Chương Tử Di nên khi được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp giống nữ diễn viên, Minh Hà vô cùng vui. Tuy vậy, cô gái Phú Thọ vẫn cho rằng vẻ ngoài của mình còn kém xa ngôi sao Trung Quốc. Chia sẻ về MV Anh luôn là lý do, Minh Hà cho biết đây là lần đầu tiên cô có cơ hội thử sức với vai trò diễn xuất. Đây được xem là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp chuyển từ mẫu ảnh sang diễn xuất, cô được làm việc với một ê-kíp cực kỳ chuyên nghiệp, chăm sóc cô chu đáo, nhiệt tình. Được biết, đến nay, Minh Hà gần 3 năm kinh nghiệm làm người mẫu tự do. Ban đầu, nhiếp ảnh mới thực sự là đam mê của cô. Trong quá trình học hỏi, trau dồi kỹ năng chụp ảnh, cô may mắn được kết bạn, làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia và lọt vào "mắt xanh" của họ nhờ sở hữu nét đẹp thuần khiết, cổ điển đậm chất Á Đông cùng đôi mắt biết kể chuyện. Hiện tại, Minh Hà cho hay cô sẽ dành thời gian nhiều hơn để học hỏi, trau dồi năng lực, tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl 18 tuổi Trung Quốc khiến dân tình mê mệt vì xinh như nữ thần - Nguồn: YAN News

MV "Anh luôn là lý do" của Erik vừa cho ra mắt, bên cạnh giai điệu sôi động, hút mắt, khán giả còn đặc biệt chú ý đến nhan sắc của nữ chính xuất hiện trong sản phẩm này. Trong MV, cô gái trẻ gây ấn tượng bằng nhan sắc được nhận xét là có nhiều nét giống Chương Tử Di - một trong Tứ đại hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ chính trong MV mới của Erik bất ngờ nổi tiếng nhờ sở hữu nét đẹp cuốn hút. Thậm chí, nhiều trang báo Trung còn đăng tải hình ảnh cô nàng, giới thiệu về một người mẫu ảnh Việt Nam có gương mặt khá giống với đại Hoa đán Chương Tử Di. Hàng loạt bức ảnh của cô gái nhận nhiều lời khen ngợi về nhan sắc mang đậm chất Á Đông, gương mặt thanh tú với những nét cổ điển pha lẫn hiện đại. Theo tìm hiểu, nữ nhân gây chú ý có tên đầy đủ Nguyễn Minh Hà, sinh năm 1999, quê Phú Thọ. Hiện cô nàng đang làm mẫu ảnh tự do tại Hà Nội. Lần đầu thử sức với vai trò diễn viên, Minh Hà không khỏi bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được nhiều lời ngợi khen về nhan sắc. Vốn yêu thích Chương Tử Di nên khi được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp giống nữ diễn viên, Minh Hà vô cùng vui. Tuy vậy, cô gái Phú Thọ vẫn cho rằng vẻ ngoài của mình còn kém xa ngôi sao Trung Quốc. Chia sẻ về MV Anh luôn là lý do, Minh Hà cho biết đây là lần đầu tiên cô có cơ hội thử sức với vai trò diễn xuất. Đây được xem là cột mốc đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp chuyển từ mẫu ảnh sang diễn xuất, cô được làm việc với một ê-kíp cực kỳ chuyên nghiệp, chăm sóc cô chu đáo, nhiệt tình. Được biết, đến nay, Minh Hà gần 3 năm kinh nghiệm làm người mẫu tự do. Ban đầu, nhiếp ảnh mới thực sự là đam mê của cô. Trong quá trình học hỏi, trau dồi kỹ năng chụp ảnh, cô may mắn được kết bạn, làm việc với nhiều nhiếp ảnh gia và lọt vào "mắt xanh" của họ nhờ sở hữu nét đẹp thuần khiết, cổ điển đậm chất Á Đông cùng đôi mắt biết kể chuyện. Hiện tại, Minh Hà cho hay cô sẽ dành thời gian nhiều hơn để học hỏi, trau dồi năng lực, tiếp tục theo đuổi con đường mà mình đã chọn. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl 18 tuổi Trung Quốc khiến dân tình mê mệt vì xinh như nữ thần - Nguồn: YAN News