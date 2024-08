Đẹp lệch chuẩn, cô gái vẫn trở thành hot girl nổi tiếng Hàn Quốc

Oh Hye Soo là cái tên nổi tiếng khắp xứ sở Kim Chi nhờ thân hình nóng bỏng và cân nặng 'đặc biệt' của mình. Cô cao 1,6m; nặng 70kg nhưng nhờ tập luyện thường xuyên nên vẫn có thân hình gợi cảm với 3 vòng nóng bỏng. Đam mê của Oh Hye Soo là luyện tập để giữ cơ thể khỏe mạnh. Hot girl thế hệ mới “gây mê” người đối diện bằng đôi mắt to cùng bờ môi căng mọng. Mỗi ngày, Oh Hye Soo đều dành thời gian đến phòng gym, Pilates. Hình tượng cá tính nhưng không quá lố của người đẹp nhận nhiều bình luận tích cực trên mạng xã hội. Oh Hye Soo nhận làm mẫu ảnh cho các hãng nội y có tiếng. Oh Hye Soo thường xuyên chăm chỉ tập luyện để có body đẹp mơn mởn. Nhờ tập luyện mà hot girl Hàn Quốc này sở hữu body đồng hồ cát cực đỉnh. Đôi chân dài miên man và thon gọn của Oh Hye Soo là niềm mơ ước của không ít chị em. Vẻ đẹp đầy đặn, khỏe khoắn của nàng hot girl này làm người ta không thể rời mắt. Oh Hye Soo chăm đăng ảnh gợi cảm để hâm nóng tên tuổi. Với phong cách đời thường, cô khoe triệt để vòng eo con kiến. Oh Hye Soo cũng hay chia sẻ bí quyết giúp việc giữ dáng không trở thành áp lực.

