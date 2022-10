Đến Vũng Tàu đừng quên những góc sống ảo đẹp như trong phim

Ngoài bãi cát vàng và bờ biển xanh, Vũng Tàu vẫn còn 1 con suối ẩn mình trên núi cao với không gian xanh mát bao quanh, được người dân gọi là suối Tiên. Ảnh: @earn_narat Suối Tiên sở hữu dòng nước mát lạnh, trong vắt, xanh màu ngọc bích. Dọc theo 2 bên bờ suối là những mỏm đá lớn với nhiều hình thù khác nhau. Ảnh: @steveier Đến đây, bạn có thể thoải mái đắm mình trong làn nước và hít thở bầu không khí trong lành trên núi. Địa chỉ: Xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Twinspiration Một trong những tọa độ check in Vũng Tàu đang "gây sốt" trong thời gian gần đây là nhà thờ Song Vĩnh. Ảnh: Dương Phi Nhà thờ nổi bần bật với diện tích rộng lớn và quy mô đồ sộ, khiến bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Ảnh: Dương Phi Với thiết kế tinh tế cộng với sự nguy nga, nhà thờ Song Vĩnh đã trở thành background chụp ảnh đẹp như trời Âu, khiến các bạn trẻ rủ nhau đến check in rần rần. Địa chỉ: Quốc lộ 51, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: @____midyDu lịch Vũng Tàu không thể bỏ qua địa điểm check in ngọn hải đăng nhỏ nằm sát bãi Dâu. Ảnh: @ _shinnae Tuy không sở hữu view ngắm toàn cảnh Vũng Tàu từ trên cao như hải đăng lớn, nhưng đứng tại hải đăng nhỏ bạn cũng có thể chiêm ngưỡng bờ biển trong xanh, bãi cát vàng óng ở bãi Dâu ở khoảng cách rất gần. Ảnh: @anchoivungtau Nếu đến đây vào buổi chiều, bạn sẽ thấy hải đăng nhỏ thật sự là địa điểm ngắm hoàng hôn cực kì lý tưởng. Địa chỉ: Khu vực bãi Dâu - đường Trần Phú, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Nguyễn Hồ Thanh Nhã Con hẻm 444 Trần Phú ở Vũng Tàu cũng sở hữu khung cảnh thơ như trong phim, được giới trẻ đến check in nhiều thời gian qua. Ảnh: @nganngan98 Con hẻm này nằm trên 1 dãy núi cao nên đường đi sẽ hơi dốc, nhưng bù lại khung cảnh thiên nhiên tại đây sẽ khiến bạn hài lòng. Ảnh: @nganbella Vì chưa khai thác nhiều nên hẻm 444 Trần Phú vẫn giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Địa chỉ: Hẻm 444 Trần Phú, phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh @nganbella

