Đây là lý do Lào trở thành điểm du lịch hút khách tại Châu Á

Hang Viêng Xai là một mạng lưới hang động rộng lớn phục vụ như thành phố ẩn trong thời kỳ chiến tranh. Có đến 23.000 người sống trong các hang động, trong đó có một bệnh viện, doanh trại quân đội, tiệm bánh, cửa hàng, và thậm chí cả một nhà hát. Chính phủ Lào hy vọng sẽ thúc đẩy các hang động như một điểm đến du lịch, tương tự như các đường hầm Củ Chi ở Việt Nam. Hang Pak Ou nằm ở phía bắc của Luang Prabang trên sông Mekong và có thể đến đây được bằng đường bộ hoặc thuyền sông. Hang động nổi tiếng với tác phẩm điêu khắc Phật thu nhỏ. Hàng trăm bức tượng Phật giáo bằng gỗ rất nhỏ chủ yếu được đặt trên các giá treo tường. Những bức tượng này mang nhiều tư thế khác nhau, bao gồm thiền định, giảng dạy, và ngả (niết bàn). Wat Phu (hoặc Vat Phou) là một khu đền thờ Khmer bị tàn phá nằm ở chân núi Phú Kao, thuộc tỉnh Champasak. Các cấu trúc đền thờ Hindu có từ thế kỷ 11 đến 13. Wat Phu có thể là nhỏ so với đền Angkor hoành tráng ở Campuchia nhưng khu đền thờ này vẫn có đầy đủ các bức tượng bí ẩn và những tán cây cao che phủ phần lớn khu đền cung cấp cho Wat Phú một bầu không khí huyền bí. Ngày nay ngôi đền vẫn được sử dụng như khu vực Phật giáo ở Lào. Tọa lạc tại Viêng Chăn, Pha That Luang ("Bảo Tháp Lớn ở Lào") là một trong những di tích quan trọng nhất ở Lào. Bảo tháp có một số sân thượng với mỗi cấp độ đại diện cho một giai đoạn khác nhau của sự giác ngộ Phật giáo. Mức thấp nhất đại diện cho thế giới vật chất; mức cao nhất đại diện cho thế giới của hư vô. Pha That Luang được xây dựng vào thế kỷ 16 trên những tàn tích của một ngôi đền Khmer trước đó. Pha That Luang bị đập vỡ bởi một cuộc xâm lược Xiêm La vào năm 1828, sau đó được xây dựng lại bởi người Pháp vào năm 1931. Nằm gần mũi phía bắc của bán đảo được hình thành bởi sông Mekong và sông Nam Khan, Wat Xieng Thong là ngôi đền tráng lệ nhất của Luang Prabang. Nó được xây dựng vào năm 1560 bởi vua Setthathirath và được bảo trợ hoàng gia trong Vương quốc Lào. Wat Xieng Thong có một bức tượng Phật nằm ngả hiếm hoi từ ngày xây dựng đền thờ. Năm 1931, hình ảnh được chụp tại Paris và được trưng bày tại Triển lãm Paris. Plain of Jars là một khu vực rộng lớn mở rộng xung quanh thị trấn Phonsavan, nơi có những chiếc bình đá lớn không rõ nguồn gốc nằm rải rác ở khắp khu vực. Những chiếc bình đá này xuất hiện trong các cụm, mỗi cụm có từ một hoặc vài đến vài trăm bình. Các bình khác nhau về chiều cao và đường kính từ 1 đến 3 mét và tất cả đều bị hất ra khỏi tảng đá. Những chiếc bình bằng đá không được trang trí ngoại trừ một chiếc duy nhất có chạm khắc trên người ở bên ngoài. Si Phan Don (có nghĩa là 4.000 hòn đảo) là một quần đảo xinh đẹp, nằm đối diện với một phần cảnh quan của sông Mekong ở miền Nam Lào. Sông Mekong có một loạt các thác chạy dọc theo chiều dài của con sông. Trong quần đảo này có 3 hòn đảo chính phục vụ khách du lịch là Don Det, Don Khon và Done Kong, tại những hòn đảo này du khách cũng có thể thuê xe đạp và thuyền kayak để đi thăm và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nơi này. Vang Vieng là một thị trấn ven sông, nằm ở trung tâm Lào khoảng 4 giờ đi xe buýt về phía bắc thủ đô. Các đường phố chính có đầy đủ khách sạn, quán bar, nhà hàng, quán cà phê internet, các trung tâm du lịch, và khách du lịch đến nơi đây khá nhiều. Điểm thu hút chính của khu vực là cảnh quan đồi núi đá vôi xung quanh Vang Vieng. Những ngọn núi đá vôi nổi tiếng với những người leo núi đá trong khi nhiều đường hầm và hang động chưa được khám phá là thiên đường của những người đam mê tìm hiểu. Sông Mekong là sông lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài ước tính 4.350 km (2.703 dặm). Lào thực sự chiếm phần lớn nhất của sông Mekong. Với vài con đường và địa hình đồi núi tốt, con sông là phương tiện giao thông chính của Lào. Thượng Mekong ở Lào được coi là một trong những hành trình tuyệt vời nhất của toàn bộ dòng sông. Một cách tuyệt vời để thưởng thức phong cảnh là một chuyến đi thuyền từ Huay Xai ở biên giới với miền bắc Thái Lan đến Luang Prabang, hoặc ngược lại. Là một trong những thành phố duyên dáng nhất ở Đông Nam Á, Luang Prabang là điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Lào. Phần chính của Luang Prabang nằm trên bán đảo giữa sông Nam Khan và sông Mekong. Một bộ sưu tập các ngôi đền bằng vàng, nhà gỗ và các tòa nhà đổ nát của Pháp lấp đầy những con đường chính.

Hang Viêng Xai là một mạng lưới hang động rộng lớn phục vụ như thành phố ẩn trong thời kỳ chiến tranh. Có đến 23.000 người sống trong các hang động, trong đó có một bệnh viện, doanh trại quân đội, tiệm bánh, cửa hàng, và thậm chí cả một nhà hát. Chính phủ Lào hy vọng sẽ thúc đẩy các hang động như một điểm đến du lịch, tương tự như các đường hầm Củ Chi ở Việt Nam. Hang Pak Ou nằm ở phía bắc của Luang Prabang trên sông Mekong và có thể đến đây được bằng đường bộ hoặc thuyền sông. Hang động nổi tiếng với tác phẩm điêu khắc Phật thu nhỏ. Hàng trăm bức tượng Phật giáo bằng gỗ rất nhỏ chủ yếu được đặt trên các giá treo tường. Những bức tượng này mang nhiều tư thế khác nhau, bao gồm thiền định, giảng dạy, và ngả (niết bàn). Wat Phu (hoặc Vat Phou) là một khu đền thờ Khmer bị tàn phá nằm ở chân núi Phú Kao, thuộc tỉnh Champasak. Các cấu trúc đền thờ Hindu có từ thế kỷ 11 đến 13. Wat Phu có thể là nhỏ so với đền Angkor hoành tráng ở Campuchia nhưng khu đền thờ này vẫn có đầy đủ các bức tượng bí ẩn và những tán cây cao che phủ phần lớn khu đền cung cấp cho Wat Phú một bầu không khí huyền bí. Ngày nay ngôi đền vẫn được sử dụng như khu vực Phật giáo ở Lào. Tọa lạc tại Viêng Chăn, Pha That Luang ("Bảo Tháp Lớn ở Lào") là một trong những di tích quan trọng nhất ở Lào . Bảo tháp có một số sân thượng với mỗi cấp độ đại diện cho một giai đoạn khác nhau của sự giác ngộ Phật giáo. Mức thấp nhất đại diện cho thế giới vật chất; mức cao nhất đại diện cho thế giới của hư vô. Pha That Luang được xây dựng vào thế kỷ 16 trên những tàn tích của một ngôi đền Khmer trước đó. Pha That Luang bị đập vỡ bởi một cuộc xâm lược Xiêm La vào năm 1828, sau đó được xây dựng lại bởi người Pháp vào năm 1931. Nằm gần mũi phía bắc của bán đảo được hình thành bởi sông Mekong và sông Nam Khan, Wat Xieng Thong là ngôi đền tráng lệ nhất của Luang Prabang. Nó được xây dựng vào năm 1560 bởi vua Setthathirath và được bảo trợ hoàng gia trong Vương quốc Lào. Wat Xieng Thong có một bức tượng Phật nằm ngả hiếm hoi từ ngày xây dựng đền thờ. Năm 1931, hình ảnh được chụp tại Paris và được trưng bày tại Triển lãm Paris. Plain of Jars là một khu vực rộng lớn mở rộng xung quanh thị trấn Phonsavan, nơi có những chiếc bình đá lớn không rõ nguồn gốc nằm rải rác ở khắp khu vực. Những chiếc bình đá này xuất hiện trong các cụm, mỗi cụm có từ một hoặc vài đến vài trăm bình. Các bình khác nhau về chiều cao và đường kính từ 1 đến 3 mét và tất cả đều bị hất ra khỏi tảng đá. Những chiếc bình bằng đá không được trang trí ngoại trừ một chiếc duy nhất có chạm khắc trên người ở bên ngoài. Si Phan Don (có nghĩa là 4.000 hòn đảo) là một quần đảo xinh đẹp, nằm đối diện với một phần cảnh quan của sông Mekong ở miền Nam Lào. Sông Mekong có một loạt các thác chạy dọc theo chiều dài của con sông. Trong quần đảo này có 3 hòn đảo chính phục vụ khách du lịch là Don Det, Don Khon và Done Kong, tại những hòn đảo này du khách cũng có thể thuê xe đạp và thuyền kayak để đi thăm và chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp nơi này. Vang Vieng là một thị trấn ven sông, nằm ở trung tâm Lào khoảng 4 giờ đi xe buýt về phía bắc thủ đô. Các đường phố chính có đầy đủ khách sạn, quán bar, nhà hàng, quán cà phê internet, các trung tâm du lịch, và khách du lịch đến nơi đây khá nhiều. Điểm thu hút chính của khu vực là cảnh quan đồi núi đá vôi xung quanh Vang Vieng. Những ngọn núi đá vôi nổi tiếng với những người leo núi đá trong khi nhiều đường hầm và hang động chưa được khám phá là thiên đường của những người đam mê tìm hiểu. Sông Mekong là sông lớn nhất Đông Nam Á với chiều dài ước tính 4.350 km (2.703 dặm). Lào thực sự chiếm phần lớn nhất của sông Mekong. Với vài con đường và địa hình đồi núi tốt, con sông là phương tiện giao thông chính của Lào. Thượng Mekong ở Lào được coi là một trong những hành trình tuyệt vời nhất của toàn bộ dòng sông. Một cách tuyệt vời để thưởng thức phong cảnh là một chuyến đi thuyền từ Huay Xai ở biên giới với miền bắc Thái Lan đến Luang Prabang, hoặc ngược lại. Là một trong những thành phố duyên dáng nhất ở Đông Nam Á, Luang Prabang là điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Lào. Phần chính của Luang Prabang nằm trên bán đảo giữa sông Nam Khan và sông Mekong. Một bộ sưu tập các ngôi đền bằng vàng, nhà gỗ và các tòa nhà đổ nát của Pháp lấp đầy những con đường chính.