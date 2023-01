Đầu năm, Xoài Non "đánh up" fan bằng màn khoe vòng 1 căng tràn

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, cô nàng nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng và truyền thông khi kết hôn với "streamer giàu nhất Việt Nam"- Xemesis. Mới đây trên trang cá nhân của mình, hot girl Xoài Non khoe vòng 1 căng tràn, bốc lửa khiến dân tình phải "trầm trồ". Xuất hiện trong ảnh, gái xinh 10X diện chiếc váy xếp ly màu xanh, chân đi đôi boot cao quá đầu gối với màu ánh bạc nổi bật. Nhưng điểm đáng chú ý lại tới từ chiếc áo ghi-lê của Xoài Non./ Chiếc ghi-lê không chỉ giúp Xoài Non khoe được vòng eo chứ danh mà thiết kế khoét sâu khiến cô nàng khoe được vòng 1 lấp ló. Nhìn tổng thể bộ trang phục chưa có gì quá đặc biệt nhưng nhan sắc của Xoài Non đã khiến nó được thăng cấp "thượng hạng". Đặc biệt với góc chụp từ trên xuống, Xoài Non chẳng hiểu vô tình hay hữu ý đã khoe vòng 1 lấp ló. Dưới phần bình luận, ngoài những lời khen, các fan của Xoài Non còn thể lại nhiều cảm thán. "Mới đầu năm mà đã "đánh úp" bằng màn khoe vòng 1 trá hình như này làm sao chịu nổi Xoài Non ơi" hay "Nhìn mà đã hết con mắt..." là những lời cảm thán được fan bình luận dưới bài đăng của Xoài Non. Kể từ sau khi về chung nhà với Xemesis, tên tuổi của Xoài Non ngày một nổi như cồn khi không chỉ bằng danh tiếng của chồng mà chính cô nàng cũng biết cách xây dựng hình ảnh riêng của bản thân. Trên trang cá nhân, từng shoot hình thời trang hay đời thường của Xoài Non đều được netizen thả tim rần rần. Sở hữu gương mặt khiến nhiều người lầm tưởng là lai Tây với những đường nét tinh tú hội tụ, không phủ nhận đây chính là điểm cộng tuyệt đổi của Xoài Non trong mắt các fan. Xinh đẹp là vậy, Xoài Non còn khá biết cách xây dựng cho bản thân bằng sự nghiệp người mẫu ảnh và đặc biệt là còn phụ giúp chồng quản lý nhà hàng mang tên "Bơ bán bò".

