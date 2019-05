Danh tính hot girl điều dưỡng đẹp như "thần tiên" trong clip triệu views trên MXH

Mới đây, một clip được truyền tay trên mạng xã hội khiến nhiều thanh niên tuyên bố "không sợ đi bệnh viện nữa" bởi trong video là hot girl điều dưỡng vô cùng xinh đẹp. Dù clip chỉ quay ở góc nghiêng, nhưng có thể thấy, nữ chính đẹp không góc chết. Sau khi xem xong clip, các chàng trai đã rần rần truy tìm info của nữ điều dưỡng viên này. Được biết, nữ điều dưỡng viên gây sốt đó là Đào Linh Chi, sinh năm 1998, quê ở Nghệ An, từng gây sốt vì bức ảnh bị chụp lén khi ngủ gật tại nơi làm việc. Làn da trắng, góc nghiêng hoàn hảo, đôi môi đỏ thắm - dường như Linh Chi hội tụ đủ những yếu tố khiến cho phái nam phải "đổ gục". Hiện tại, Linh Chi đang làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Không chỉ trong đồng phục điều dưỡng, mà thường ngày, những bức ảnh của cô cũng vô cùng xinh đẹp và thu hút. Diện đồng phục y tá, tóc cột gọn gàng nhưng làn da trắng và gương mặt thanh tú của cô nàng vẫn gây ấn tượng mạnh cho người nhìn. Dù chỉ là ảnh chụp trong lúc đang ngủ gật, cô gái vẫn xinh đẹp hút hồn. Chia sẻ về những bức ảnh của mình, Linh Chi chia sẻ: "Thực ra, bức ảnh trên không phải là ảnh chụp lén đâu ạ. Mình đang thực tập tại một bệnh viện, hình ảnh này được các bạn tranh thủ chụp lại trong lúc chờ chăm sóc bệnh nhân". Trên Facebook cá nhân, Linh Chi khá chăm chỉ cập nhật hình ảnh đời thường. Cô nàng vẫn sở hữu khá nhiều lượt theo dõi nhờ gương mặt khả ái. Linh Chi từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp của huyện và giành giải "Gương mặt khả ái". Năm 2018, cô nàng lọt vào bán kết cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam". Ngoài công việc học tập, Linh Chi còn là mẫu ảnh chuyên nghiệp của nhiều shop thời trang tại Nghệ An.

