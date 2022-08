Đăng clip giảng đạo lý Lê Bống liền bị chê "kém" kiến thức

Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh) là một hot gymer, một TikToker quen mặt trên mạng xã hội. Cô sở hữu các tài khoản cá nhân hàng triệu người theo dõi. Mặc dù là người nổi tiếng thế nhưng nữ TikToker này liên tục có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Mới đây nhất có lẽ phải kể đến việc hot girl Lê Bống ví mình như "than chì" và khẳng định: "Như mọi người đã biết, viên than ban đầu màu đen đúng không. Nhưng trải qua rất nhiều mài dũa, rất nhiều áp lực thì mới có thể trở thành viên kim cương sáng giá". Chia sẻ của Lê Bống ngay lập tức khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là dân chuyên Hóa "nổi cáu" bởi sai kiến thức trầm trọng. Phần đông khán giả cho rằng trước khi muốn truyền tải thông điệp gì, Lê Bống cần nắm rõ bản chất của vấn đề để câu nói không trở nên sáo rỗng. "Đang nghĩ than đen qua áp lực nó chuyển thành màu đỏ, ai dè bạn ấy bảo thành kim cương, thất vọng không nói thành lời, "Biết kim cương từ đâu ra không bạn ơi mà bạn nói như vậy",... cư dân mạng phản ứng. Trước những góp ý netizen, khác với những lần đáp trả căng thẳng trước đó, hot TikToker sau đó vào nhận sai và để lại bình luận: "Vâng, Bống biết rồi". Vốn đã có vô số thị phi nên mỗi lần đăng status, Lê Bống đều nhận về những phản ứng khác nhau của cư dân mạng. Động thái “xoa dịu” này của Lê Bống khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt bởi trước đây cô từng không nể nàng mà “đấu khẩu” với fan. Cô nàng trước đó từng gây tranh cãi khi catwalk trên sàn trình diễn thời trang. Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1995 cũng nhắc lại vụ lùm xùm về clip "uốn lưỡi bảy lần" khi bị anti vì lè lưỡi quá nhiều. Thời điểm đó, hành động này của Lê Bống được xem như "cà khịa" lại netizen. Đơn cử như trước đó, cô nàng đã lên tiếng về clip săn mây trên máy bay, và chỉ lên tiếng xin lỗi trước thềm đêm chung kết Hoa hậu. Ảnh: Tổng hợp

Lê Bống (tên thật là Lê Xuân Anh) là một hot gymer, một TikToker quen mặt trên mạng xã hội. Cô sở hữu các tài khoản cá nhân hàng triệu người theo dõi. Mặc dù là người nổi tiếng thế nhưng nữ TikToker này liên tục có những phát ngôn và hành động gây tranh cãi. Mới đây nhất có lẽ phải kể đến việc hot girl Lê Bống ví mình như "than chì" và khẳng định: "Như mọi người đã biết, viên than ban đầu màu đen đúng không. Nhưng trải qua rất nhiều mài dũa, rất nhiều áp lực thì mới có thể trở thành viên kim cương sáng giá". Chia sẻ của Lê Bống ngay lập tức khiến cộng đồng mạng, đặc biệt là dân chuyên Hóa "nổi cáu" bởi sai kiến thức trầm trọng. Phần đông khán giả cho rằng trước khi muốn truyền tải thông điệp gì, Lê Bống cần nắm rõ bản chất của vấn đề để câu nói không trở nên sáo rỗng. "Đang nghĩ than đen qua áp lực nó chuyển thành màu đỏ, ai dè bạn ấy bảo thành kim cương, thất vọng không nói thành lời, "Biết kim cương từ đâu ra không bạn ơi mà bạn nói như vậy",... cư dân mạng phản ứng. Trước những góp ý netizen, khác với những lần đáp trả căng thẳng trước đó, hot TikToker sau đó vào nhận sai và để lại bình luận: "Vâng, Bống biết rồi". Vốn đã có vô số thị phi nên mỗi lần đăng status, Lê Bống đều nhận về những phản ứng khác nhau của cư dân mạng. Động thái “xoa dịu” này của Lê Bống khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt bởi trước đây cô từng không nể nàng mà “đấu khẩu” với fan. Cô nàng trước đó từng gây tranh cãi khi catwalk trên sàn trình diễn thời trang. Không chỉ vậy, người đẹp sinh năm 1995 cũng nhắc lại vụ lùm xùm về clip "uốn lưỡi bảy lần" khi bị anti vì lè lưỡi quá nhiều. Thời điểm đó, hành động này của Lê Bống được xem như "cà khịa" lại netizen. Đơn cử như trước đó, cô nàng đã lên tiếng về clip săn mây trên máy bay, và chỉ lên tiếng xin lỗi trước thềm đêm chung kết Hoa hậu. Ảnh: Tổng hợp