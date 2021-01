Dancer sáng lập St.319 khiến fan lo lắng vì biến chứng tiểu đường

Zoie (tên thật Lê Việt Hà) có lẽ là cái tên không còn quá xa lạ với nhiều người. Cô nàng là một trong những dancer sáng lập St.319 (nhóm nhảy) từng được giới trẻ hết sức hâm mộ. Đầu năm 2020, Zoie còn chính thức debut với vai trò ca sĩ. Tuy nhiên, mới đây cô nàng khiến các fan phải lo lắng khi chia sẻ thông tin về đôi mắt đang mất dần khả năng nhìn của mình. Thông tin Zoie gặp vấn đề về đôi mắt do biến chứng tiểu đường được chính cựu dancer sáng lập St.319 kể lại thông qua một vlog ngắn do cô nàng thực hiện và đăng tải. Theo Zoie, cô đang đứng trước nguy cơ sắp khiếm thị do biến chứng từ bệnh tiểu đường loại 1 - căn bệnh đã đeo bám cô suốt 17 năm nay. Biến chứng của Zoie chính là chứng tăng sinh võng mạc, hiểu nôm na là mạch máu tự phát sinh làm giảm khả năng nhìn, co kéo võng mạc khiến hạn chế tầm nhìn. Zoie chia sẻ: ""Lăng kính mình nhìn thế giới bây giờ rất khó tả, vừa mờ vừa lóa vừa méo, vừa bị mất hình". Thậm chí, cựu thành viên St.319 hình dung còn tự đùa rằng mình đang bị "lác" 24/7. Thoạt nhìn đôi mắt của Zoie vẫn rất bình thường nhưng ít ai biết cô nàng đã phải rất cố gắng để giữ được chúng. Một trong những phương pháp điều trị Zoie đang áp dụng là chiếu laze nhằm cải thiện tình hình sau đó bác sĩ sẽ cân nhắc xem có mổ được không. Được biết, biến chứng về mắt của Zoie bắt đầu xuất hiện từ khoảng 1 năm trước và đã gây rất nhiều ảnh hưởng đến việc làm nghệ thuật của cô. Theo đó, nếu như trước kia Zoie có thể dễ dàng cắt ghép, làm video dễ dàng với laptop thì hiện tại, do không nhìn được màn hình, không nhìn được bàn phím nên cô nàng đã chuyển sang edit trên điện thoại. 2 tháng gần đây, Zoie rất tích cực điều trị. Sự thay đổi này đến từ việc cô nàng nhận ra mình phải yêu thương bản thân và yêu thương cả những người xung quanh như bố mẹ, gia đình, bạn bè hay chính các y bác sĩ đang chữa trị cho mình. Phải dũng cảm đương đầu và tự có trách nhiệm là những điều cựu thành viên St.319 luôn tự dặn mình. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Gặp cô nàng "Rich Kids" 2K1 Trần Ngọc Quỳnh Giao - Nguồn: SaoStar

